عربي
نتنياهو متوعدا: سنحول كل الأماكن في هذه المدينة الشريرة إلى أنقاض.. يا سكان غزة اخرجوا من هناك الآن
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231007/ضابط-أمريكي-القوات-الأوكرانية-لن-تتمكن-أبدا-من-اختراق-خط-الدفاع-الروسي-1081769957.html
ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية لن تتمكن أبدا من اختراق خط الدفاع الروسي
ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية لن تتمكن أبدا من اختراق خط الدفاع الروسي
أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، بأن روسيا أعدت خط دفاع جيد ولن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من اختراقه. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T19:27+0000
2023-10-07T19:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081422460_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_22733ca6ab812d566183ddcd6169220a.jpg
وقال ديفيس في قناته على موقع "يوتيوب": "أوكرانيا لا تتمتع بتفوق جوي، فهي عالقة في حقول الألغام وتخسر ​​الكثير من الأفراد. لذلك، يجب أن تمر سنوات من إمداد أوكرانيا بالأسلحة الحديثة حتى تتمكن القوات الأوكرانية من اختراق الدفاعات الروسية. لكن المشكلة هي أن الصراع سينتهي قبل وقت طويل من حدوث ذلك".وتابع: "بغض النظر عن حجم الدعم المقدم إلى أوكرانيا، فإن خط الأمامي لا يتحرك. كييف تضحي بالناس. في الوقت نفسه، حتى في الغرب، بدأ بعض المسؤولين يفهمون ذلك ولا يريدون تمويل القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف: "يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أن يفهما أن الصراع لن ينتهي بالطريقة التي أراداها".وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231007/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخ-إس-200-أوكرانيا-فوق-القرم-1081764866.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081422460_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_c9123cb1db0cfd03d0f5fcbba138da91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية لن تتمكن أبدا من اختراق خط الدفاع الروسي

19:27 GMT 07.10.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورقوات فريق "إسبانيول" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Sputnik . Sergey Averin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، بأن روسيا أعدت خط دفاع جيد ولن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من اختراقه.
وقال ديفيس في قناته على موقع "يوتيوب": "أوكرانيا لا تتمتع بتفوق جوي، فهي عالقة في حقول الألغام وتخسر ​​الكثير من الأفراد. لذلك، يجب أن تمر سنوات من إمداد أوكرانيا بالأسلحة الحديثة حتى تتمكن القوات الأوكرانية من اختراق الدفاعات الروسية. لكن المشكلة هي أن الصراع سينتهي قبل وقت طويل من حدوث ذلك".

وأضاف أنه يتعين على الغرب وكييف أن يدركا حقيقة انتصار روسيا في الصراع.

وتابع: "بغض النظر عن حجم الدعم المقدم إلى أوكرانيا، فإن خط الأمامي لا يتحرك. كييف تضحي بالناس. في الوقت نفسه، حتى في الغرب، بدأ بعض المسؤولين يفهمون ذلك ولا يريدون تمويل القوات المسلحة الأوكرانية".
إس-200 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ "إس-200" أوكرانيا فوق القرم
16:57 GMT
وأضاف: "يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أن يفهما أن الصراع لن ينتهي بالطريقة التي أراداها".
وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو19:52 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:28 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала