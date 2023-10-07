https://sputnikarabic.ae/20231007/ضابط-أمريكي-القوات-الأوكرانية-لن-تتمكن-أبدا-من-اختراق-خط-الدفاع-الروسي-1081769957.html
ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية لن تتمكن أبدا من اختراق خط الدفاع الروسي
ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية لن تتمكن أبدا من اختراق خط الدفاع الروسي
أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، بأن روسيا أعدت خط دفاع جيد ولن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من اختراقه. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T19:27+0000
2023-10-07T19:27+0000
2023-10-07T19:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال ديفيس في قناته على موقع "يوتيوب": "أوكرانيا لا تتمتع بتفوق جوي، فهي عالقة في حقول الألغام وتخسر الكثير من الأفراد. لذلك، يجب أن تمر سنوات من إمداد أوكرانيا بالأسلحة الحديثة حتى تتمكن القوات الأوكرانية من اختراق الدفاعات الروسية. لكن المشكلة هي أن الصراع سينتهي قبل وقت طويل من حدوث ذلك".وتابع: "بغض النظر عن حجم الدعم المقدم إلى أوكرانيا، فإن خط الأمامي لا يتحرك. كييف تضحي بالناس. في الوقت نفسه، حتى في الغرب، بدأ بعض المسؤولين يفهمون ذلك ولا يريدون تمويل القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف: "يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أن يفهما أن الصراع لن ينتهي بالطريقة التي أراداها".وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231007/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخ-إس-200-أوكرانيا-فوق-القرم-1081764866.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية لن تتمكن أبدا من اختراق خط الدفاع الروسي
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أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، بأن روسيا أعدت خط دفاع جيد ولن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من اختراقه.
وقال ديفيس في قناته على موقع "يوتيوب": "أوكرانيا لا تتمتع بتفوق جوي، فهي عالقة في حقول الألغام وتخسر الكثير من الأفراد. لذلك، يجب أن تمر سنوات من إمداد أوكرانيا بالأسلحة الحديثة حتى تتمكن القوات الأوكرانية من اختراق الدفاعات الروسية. لكن المشكلة هي أن الصراع سينتهي قبل وقت طويل من حدوث ذلك".
وأضاف أنه يتعين على الغرب وكييف أن يدركا حقيقة انتصار روسيا في الصراع.
وتابع: "بغض النظر عن حجم الدعم المقدم إلى أوكرانيا، فإن خط الأمامي لا يتحرك. كييف تضحي بالناس. في الوقت نفسه، حتى في الغرب، بدأ بعض المسؤولين يفهمون ذلك ولا يريدون تمويل القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف: "يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أن يفهما أن الصراع لن ينتهي بالطريقة التي أراداها".
وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".