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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231007/ضابط-أمريكي-الناتو-لن-يبدأ-عملية-برية-في-أوكرانيا-1081773221.html
ضابط أمريكي: الناتو لن يبدأ عملية برية في أوكرانيا
ضابط أمريكي: الناتو لن يبدأ عملية برية في أوكرانيا
أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الناتو لن يشن تحت أي ظرف من الظروف عملية برية في أوكرانيا ضد روسيا. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T20:36+0000
2023-10-07T20:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Gegenpol" على موقع "يوتيوب": "النقطة المهمة ليست فقط أن الحلف لن يكون قادرًا على تشكيل مجموعة قوية بما فيه الكفاية من حيث العدد، ولكن أيضًا أن جنود الناتو ببساطة ليسوا مستعدين لحرب حقيقية ضد روسيا".وقال: "ليست هناك أدنى فرصة لأن ترسل دولة واحدة على الأقل من أعضاء الناتو قوات إلى أوكرانيا، ومن غير الممكن أن يحدث هذا".وفي وقت سابق، ادعى عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، راي ماكغفرن، أن الناتو قد يرسل قوات إلى أوكرانيا بسبب سلسلة من الإخفاقات للقوات المسلحة الأوكرانية.وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231007/خبير-أمريكي-القوات-الأوكرانية-لن-تكون-قادرة-على-تحقيق-أهداف-الهجوم-المضاد-1081772722.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي: الناتو لن يبدأ عملية برية في أوكرانيا

20:36 GMT 07.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الناتو لن يشن تحت أي ظرف من الظروف عملية برية في أوكرانيا ضد روسيا.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Gegenpol" على موقع "يوتيوب": "النقطة المهمة ليست فقط أن الحلف لن يكون قادرًا على تشكيل مجموعة قوية بما فيه الكفاية من حيث العدد، ولكن أيضًا أن جنود الناتو ببساطة ليسوا مستعدين لحرب حقيقية ضد روسيا".

وأشار ريتر إلى أنه لا توجد دولة واحدة في الناتو مستعدة لتقديم مثل هذه التضحية.

وقال: "ليست هناك أدنى فرصة لأن ترسل دولة واحدة على الأقل من أعضاء الناتو قوات إلى أوكرانيا، ومن غير الممكن أن يحدث هذا".
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير أمريكي: القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تحقيق أهداف الهجوم المضاد
20:13 GMT
وفي وقت سابق، ادعى عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، راي ماكغفرن، أن الناتو قد يرسل قوات إلى أوكرانيا بسبب سلسلة من الإخفاقات للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة من الهجوم المضاد".
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