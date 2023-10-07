https://sputnikarabic.ae/20231007/مشاهد-توثق-هروب-مئات-الإسرائيليين-من-مستوطناتهم-فيديو-1081743262.html
مشاهد توثق هروب مئات الإسرائيليين من مستوطناتهم... فيديو
مشاهد توثق هروب مئات الإسرائيليين من مستوطناتهم... فيديو
مشاهد متداولة لهروب مئات المستوطنين الإسرائيلين من مستوطنات غلاف غزة إلى العمق الإسرائيلي. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T07:55+0000
2023-10-07T07:55+0000
2023-10-07T07:55+0000
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اسر جنود اسرائيليين
اسرائيل
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وتظهر المشاهد المتداولة هروب مئات المستوطنين الإسرائيلين من مستوطنات غلاف غزة، يعد اقتحام قوات تابعة للجناح العسكري لحركة "حماس" داخل المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، صباح اليوم.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسر جنود اسرائيليين, اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسر جنود اسرائيليين, اسرائيل
مشاهد توثق هروب مئات الإسرائيليين من مستوطناتهم... فيديو
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مشاهد متداولة لهروب مئات المستوطنين الإسرائيلين من مستوطنات غلاف غزة إلى العمق الإسرائيلي.
وتظهر المشاهد المتداولة هروب مئات المستوطنين الإسرائيلين من مستوطنات غلاف غزة، يعد اقتحام قوات تابعة للجناح العسكري لحركة "حماس" داخل المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، صباح اليوم.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".
وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".