https://sputnikarabic.ae/20231008/الجيش-الإسرائيلي-يدمر-6-أبراج-و14-منزلا-ومقار-حكومية-بقصف-جوي-وبحري-على-قطاع-غزة--1081785814.html

الجيش الإسرائيلي يدمر 6 أبراج و14 منزلا ومقار حكومية بقصف جوي وبحري على قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يدمر 6 أبراج و14 منزلا ومقار حكومية بقصف جوي وبحري على قطاع غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على قطاع غزة، حيث دمرت 6 أبراج و14 منزل ومقار حكومية ومنازل قادة في حركة حماس، وفي وسط غزة. 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T10:46+0000

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ودمر القصف الاسرائيلي برج "وطن" المكون من 14 طابقاً، وسط مدينة غزة، حيث أغارت الطائرات الإسرائيلية على البرج الذي يضم مكاتب وعيادات طبية بعدة صواريخ، ما أدى إلى تدميره بالكامل.ويضيف "لقد أخليت برج "وطن" إلى منطقة مجاورة، ثم أطلق الطيران الإسرائيلي 4 صواريخ إلى البرج بشكل مفاجئ، واعتقدنا أنه ضرب بشكل نهائي، وبعدها بقليل سمعنا صوت كبير جداً، ووصلت الشظايا إلى كل مكان ودمرت البيوت المجاورة وبيتي تضرر بشكل كبير وأولادي أصيبوا وكذلك الجيران، ثم خرجنا لنجد برج "وطن" قد أصبح ركاما".وفي النصيرات وسط القطاع، قتل مواطن جراء قصف إسرائيلي لأرض زراعية في منطقة أبو عريبان بالنصيرات، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في المنازل.كما قصفت الطائرات الإسرائيلية أهدافا في مخيم البريج وسط القطاع، ودمر مقر لجنة متابعة العمل الحكومي، غرب مدينة غزة، ومقر الشؤون المدنية في شمال قطاع غزة.وفي غزة قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف مكب للنفايات وسط مدينة غزة ودمرته بالكامل، وقد أصيب العشرات من المواطنين بجروح في استهداف منزل بمنطقة السلاطين، غرب بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع ولحق دمار كبير في منازل المواطنين وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيداً من القتلى والجرحى في صفوف المواطنين، ودماراً في منازلهم وممتلكاتهم، وبحسب المصادر الطبية فقد ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ يوم السبت، إلى 313 قتيل و1990 جريح.

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