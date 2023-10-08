https://sputnikarabic.ae/20231008/السعودية-تنفرد-بإطلاق-أول-قطار-يعمل-بالهيدروجين-في-الشرق-الأوسط-1081788734.html

السعودية تنفرد بإطلاق أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط

السعودية تنفرد بإطلاق أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، عن قيام المملكة بإطلاق أول قطار ‏يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط.‏ 08.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال خلال كلمته بافتتاح "أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023"، المنعقد في الرياض، إنه "من المقرر أن تبدأ التجارب على القطار خلال الأسبوع المقبل، أملا في أن تمتلك السعودية أول قطار هيدروجين في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة المقبلة".كما أكد وزير الطاقة السعودي في الكلمة: "لقد تبنينا نهجا يدعو لاستثمار جميع الإمكانات من إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، ونقل الكهرباء، وإنشاء خطوط أنابيب لتوزيع الهيدروجين".وأضاف: "تحظى المملكة بإمكانات لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه، ولا يوجد أمر أكثر أهمية للمملكة ودول الخليج والعراق من الاستثمارات الكافية لضمان عمل هذه التقنيات، ودعم الحكومات لها من خلال مجموعة من المحفزات والممكنات".يشار إلى أنه في شهر مايو/ أيار 2023، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها سوف تبدأ في بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، وذلك بعد نجاحها في تأمين الإغلاق المالي للمشروع بقيمة 8.4 مليار دولار.ومن المتوقع أن ينتج المصنع ما يصل إلى 4 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ستستعمل بدورها لإنتاج ما يصل إلى 600 طن متري يوميا من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية عام 2026، على شكل أمونيا خضراء.وتسهم الأمونيا الخضراء في إزالة الكربون من قطاعي النقل الثقيل والصناعي، إذ ترتفع انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ، بما يساعد بدوره على تفادي ما يقارب 5 ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويا على مستوى العالم.وينظر إلى الهيدروجين الأخضر وهو (الهيدروجين النظيف) كوقود على أنه حاسم في التحول إلى الطاقة النظيفة في العقود القادمة.وعلى الرغم من أن الهيدروجين الأخضر ما يزال سعره أعلى بكثير من النفط والغاز الطبيعي، فإن المطورين واثقون من قدرتهم على خفض التكاليف بما يكفي لجعله قادرا على المنافسة.

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