https://sputnikarabic.ae/20231008/النائب-في-كتلة-حزب-الله-عملية-المقاومة-أمر-طبيعي-وهي-ضد-الاحتلال-في-الأراضي-اللبنانية-المحتلة-1081788533.html
نائب في كتلة "حزب الله": عملية المقاومة أمر طبيعي وهي ضد الاحتلال في الأراضي اللبنانية المحتلة
نائب في كتلة "حزب الله": عملية المقاومة أمر طبيعي وهي ضد الاحتلال في الأراضي اللبنانية المحتلة
صرّح النائب اللبناني في كتلة "حزب الله" النيابية، حسين جشي، أن"عملية المقاومة أمر طبيعي وهي ضد الاحتلال في الأراضي اللبنانية المحتلة، والمقاومة دائما بجهوزية... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T10:53+0000
2023-10-08T10:53+0000
2023-10-08T11:08+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104278/34/1042783474_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_82b0141d0c5933aa97b36494cf3923f7.jpg
وقال جشي لوكالة "سبوتنيك": "ما لا شك فيه أن "حزب الله" متضامن مع الشعب والمقاومة الفلسطينية، وما يحصل هو رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال على مدى 70 سنة".وتابع جشي، بالقول: "المعارضة اللبنانية موجودة، منذ العام 1982، معارضة بعض اللبنانيين على المقاومة، والمقاومة لم تأخذ الإذن من كل اللبنانيين لتدافع عن أرضها وتحررها، ومعارضة بعض اللبنانيين أمر طبيعي بالنسبة لمواقفهم التي هي معدة سلفا، حتى الإسرائيلي أقر بهزيمته، عام 2006، وبعض اللبنانيين لم يقتنعوا".وأكد جشي أنه "لا شك أن، ما قبل السبت، ليس كما بعده، وحسب الأخبار فإن مطار "بن غوريون" يغص بالمسافرين، وهذا نتيجة طبيعية لظلم استمر 70 سنة، وبالنهاية قضايا الشعوب لا تموت وقناعتنا أن الكيان الصهيوني بأيامه الأخيرة، لأنه ليس لديه فرصة ليعود كما كان".وكان "حزب الله"، قد أعلن في وقت سابق، أنه أطلق عددًا كبيرًا من القذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على المنطقة المتنازع عليها في مزارع شبعا.وأشار "حزب الله"، في بيان، إلى أن "قصف المواقع الإسرائيلية يأتي في سياق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".
https://sputnikarabic.ae/20231008/خبيرة-إذا-تدخل-حزب-الله-في-العملية-الفلسطينية-قد-يتوقف-ملف-النفط-في-لبنان-1081784088.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104278/34/1042783474_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d1992a9c0988596eaff3c54490a742e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, العالم العربي
نائب في كتلة "حزب الله": عملية المقاومة أمر طبيعي وهي ضد الاحتلال في الأراضي اللبنانية المحتلة
10:53 GMT 08.10.2023 (تم التحديث: 11:08 GMT 08.10.2023) تابعنا عبر
حصري
صرّح النائب اللبناني في كتلة "حزب الله" النيابية، حسين جشي، أن"عملية المقاومة أمر طبيعي وهي ضد الاحتلال في الأراضي اللبنانية المحتلة، والمقاومة دائما بجهوزية دائمة للرد على أي عدوان أو حماقة ممكن أن ترتكبها إسرائيل".
وقال جشي لوكالة "سبوتنيك": "ما لا شك فيه أن "حزب الله" متضامن مع الشعب والمقاومة الفلسطينية، وما يحصل هو رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال على مدى 70 سنة".
وأضاف: "من الممكن أن تكون خطوة "حزب الله" مؤشر تضامن وليس بالضرورة الدخول بالحرب".
وتابع جشي، بالقول: "المعارضة اللبنانية موجودة، منذ العام 1982، معارضة بعض اللبنانيين على المقاومة، والمقاومة لم تأخذ الإذن من كل اللبنانيين لتدافع عن أرضها وتحررها، ومعارضة بعض اللبنانيين أمر طبيعي بالنسبة لمواقفهم التي هي معدة سلفا، حتى الإسرائيلي أقر بهزيمته، عام 2006، وبعض اللبنانيين لم يقتنعوا".
وأردف، قائلا: "نحن بالتأكيد معنيين بتحرير كل الأراضي اللبنانية، ومعنيين بالدفاع عن كل ما يمس سيادة البلاد".
وأكد جشي أنه "لا شك أن، ما قبل السبت، ليس كما بعده، وحسب الأخبار فإن مطار "بن غوريون" يغص بالمسافرين، وهذا نتيجة طبيعية لظلم استمر 70 سنة، وبالنهاية قضايا الشعوب لا تموت وقناعتنا أن الكيان الصهيوني بأيامه الأخيرة، لأنه ليس لديه فرصة ليعود كما كان".
وكان "حزب الله"، قد أعلن في وقت سابق، أنه أطلق عددًا كبيرًا من القذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على المنطقة المتنازع عليها في مزارع شبعا.
وأشار "حزب الله"، في بيان، إلى أن "قصف المواقع الإسرائيلية يأتي في سياق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".