https://sputnikarabic.ae/20231008/خبيرة-إذا-تدخل-حزب-الله-في-العملية-الفلسطينية-قد-يتوقف-ملف-النفط-في-لبنان-1081784088.html

خبيرة: إذا تدخل "حزب الله" في العملية الفلسطينية قد يتوقف ملف النفط في لبنان

خبيرة: إذا تدخل "حزب الله" في العملية الفلسطينية قد يتوقف ملف النفط في لبنان

صرّحت الخبيرة في مجال حوكمة النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لوري هاتايان، عبر إذاعة "سبوتنيك"،قائلة: "أننا نحتاج إلى، أسبوع على الأقل، لنعرف ما إذا... 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T09:56+0000

2023-10-08T09:56+0000

2023-10-08T09:56+0000

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ولفتت هاتايان إلى أن "الشركات قد تطالب بعد إنهاء عمليات الحفر بضمانات لجهة عدم تعرض منصاتها لخطر أمني مستقبلًا".وعن إتمام ملف ترسيم الحدود، قالت هاتايان: "هذا يعود إلى ليونة السلطات اللبنانية في التعامل مع الجانب الإسرائيلي"، وأضافت أنه "في حال تطورت الحرب الحالية في فلسطين المحتلة، وتدخل "حزب الله" فيها قد يوقف الملف إلى حين انتهاء الصراع وتتبيّن النتائج".وتابعت هاتايان أن: "الدخول في الحرب ليس سهلًا، على أمل أن يأخذ الحزب عواقبها في الاعتبار".وشددت هاتايان على ضرورة التواصل بين الجهات الأمنية اللبنانية وشركات الحفر، وأن تتواصل الشركات التي لديها علاقات مع الجانب الإسرائيلي كي لا يتم استهداف المناطق النفطية في لبنان.وطالبت هاتايان "حزب الله" بالإعلان عن موقف واضح حول الملف النفطي، رأت أنه "على الحزب ألا يتعرّض لحقل "كاريش" كي لا يتم التعرض إلى حقل "قانا" من أجل اكتمال ملف النفط".وإذ وصفت الوضع بالدقيق، قالت إن "هناك تنسيقا سياسيا بين الحكومة اللبنانية و"حزب الله" لكن الطرفين يفتقران إلى التنسيق الأمني"، على حد قولها.

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