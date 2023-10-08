https://sputnikarabic.ae/20231008/حزب-الله-يتبنى-الهجوم-على-3-مواقع-إسرائيلية-جنوب-لبنان--1081778084.html

"حزب الله" يتبنى الهجوم على 3 مواقع إسرائيلية جنوب لبنان

"حزب الله" يتبنى الهجوم على 3 مواقع إسرائيلية جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ هجوم على ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا. 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T05:26+0000

2023-10-08T05:26+0000

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وجاء في البيان: "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ" على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامنا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة الإسلامية صباح هذا اليوم الأحد الموافق 8 تشرين الأول 2023 بالهجوم على ثلاثة مواقع للإحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بإطلاق قذائف مدفعية من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل، فيما ردت المدفعية الإسرائيلية على القصف.وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "القوات الإسرائيلية قصفت مناطق جنوبي لبنان، ردا على إطلاق 4 قذائف على موقع "رويسات العلم" في بلدة كفرشوبا".وأضاف أن هذه العملية هي "تأكيد جديد على أن إرادة الشعب ‏الفلسطيني وبندقية المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة العدوان والاحتلال ‏ورسالة إلى العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بأسره وخاصة أولئك ‏الساعين إلى التطبيع مع هذا العدو أن قضية فلسطين قضية حية لا تموت حتى ‏النصر والتحرير".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".

https://sputnikarabic.ae/20231008/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-قذائف-من-جنوب-لبنان-باتجاه-إسرائيل---عاجل-1081777130.html

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