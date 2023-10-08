https://sputnikarabic.ae/20231008/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-إهانة-تعرض-لها-زيلينسكي-عند-زيارته-بولندا-1081804545.html
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن إهانة تعرض لها زيلينسكي عند زيارته بولندا
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن إهانة تعرض لها زيلينسكي عند زيارته بولندا
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لاري جونسون، بأن فلاديمير زيلينسكي لم يلتق بأي مسؤول بولندي رفيع المستوى خلال زيارته... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T19:48+0000
2023-10-08T19:48+0000
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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "بعد زيارة زيلينسكي للبرلمان الكندي، ذهب إلى بولندا، حيث لم يلتق بأي مسؤول بولندي رفيع المستوى".وفي الأيام الأخيرة، أصبحت العلاقات البولندية الأوكرانية، أكثر تعقيدا بشكل ملحوظ بسبب الحظر المفروض على توريد الحبوب الأوكرانية.وفي 15 أيلول/ سبتمبر، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي الحدودية، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير مراقبة الصادرات.
https://sputnikarabic.ae/20231008/ضابط-أمريكي-لا-يمكن-لأي-دولة-في-الناتو-الصمود-أمام-روسيا-أكثر-من-أسبوع-1081800615.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, بولندا, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, العالم, بولندا, أخبار العالم الآن
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن إهانة تعرض لها زيلينسكي عند زيارته بولندا
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أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لاري جونسون، بأن فلاديمير زيلينسكي لم يلتق بأي مسؤول بولندي رفيع المستوى خلال زيارته لبولندا.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "بعد زيارة زيلينسكي للبرلمان الكندي، ذهب إلى بولندا، حيث لم يلتق بأي مسؤول بولندي رفيع المستوى".
وأشار جونسون إلى أن هذا الفشل لزيلينسكي يشير إلى تدهور العلاقات بين كييف ووارسو.
وفي الأيام الأخيرة، أصبحت العلاقات البولندية الأوكرانية، أكثر تعقيدا بشكل ملحوظ بسبب الحظر المفروض على توريد الحبوب الأوكرانية.
وفي 15 أيلول/ سبتمبر، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي الحدودية، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير مراقبة الصادرات.