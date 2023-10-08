عربي
"الكابينيت" الإسرائيلي يوافق على إعلان "حالة الحرب"
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231008/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-وجود-احتمالين-لطريقة-نهاية-أوكرانيا--1081789578.html
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن وجود احتمالين لطريقة نهاية أوكرانيا
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن وجود احتمالين لطريقة نهاية أوكرانيا
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أي"، لاري جونسون، بأن أمريكا والدول الأوروبية قد ترسل قواتها المسلحة إلى أوكرانيا، لإنقاذ... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T11:53+0000
2023-10-08T11:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081147365_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6cf8b9b4078aec2533506539466f7f27.jpg
وقال جونسون على موقع "يوتيوب": "سينتهي الأمر كله بأحد خيارين، إما أن تستسلم أوكرانيا، أو أنها ستنتهي من الوجود كدولة، لا يوجد خيار آخر هنا".وأكد جونسون أنه "خلال الصراع تكبد الجيش الأوكراني خسائر كارثية، بما في ذلك الألوية التي دربها حلف شمال الأطلسي، وحرمت القوات الروسية القوات المسلحة الأوكرانية تمامًا من القدرة على الهجوم بنجاح، ودمرت قواتها الجوية وأنظمة الدفاع الجوي التابعة لها".وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231008/مقتل-وإصابة-نحو-700-عسكري-أوكراني-بعمليات-للقوات-الروسية-خلال-الساعات-الـ24-الماضية--1081788927.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081147365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dcda6c55f29cd3ea55bcb575d47f2df8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن وجود احتمالين لطريقة نهاية أوكرانيا

11:53 GMT 08.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أي"، لاري جونسون، بأن أمريكا والدول الأوروبية قد ترسل قواتها المسلحة إلى أوكرانيا، لإنقاذ البلاد من الاستسلام الكامل.
وقال جونسون على موقع "يوتيوب": "سينتهي الأمر كله بأحد خيارين، إما أن تستسلم أوكرانيا، أو أنها ستنتهي من الوجود كدولة، لا يوجد خيار آخر هنا".

وتابع: "الشيء الوحيد الذي يمكن للغرب أن يفعله لمحاولة وقف ذلك هو التدخل عسكريا، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيساعد أوكرانيا".

وأكد جونسون أنه "خلال الصراع تكبد الجيش الأوكراني خسائر كارثية، بما في ذلك الألوية التي دربها حلف شمال الأطلسي، وحرمت القوات الروسية القوات المسلحة الأوكرانية تمامًا من القدرة على الهجوم بنجاح، ودمرت قواتها الجوية وأنظمة الدفاع الجوي التابعة لها".
مدفعية جمهورية دونيتسك تضرب مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل وإصابة نحو 700 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية
11:07 GMT
وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربياليوم الثاني لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو12:40 GMTБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала