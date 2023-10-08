https://sputnikarabic.ae/20231008/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-وجود-احتمالين-لطريقة-نهاية-أوكرانيا--1081789578.html
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن وجود احتمالين لطريقة نهاية أوكرانيا
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن وجود احتمالين لطريقة نهاية أوكرانيا
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أي"، لاري جونسون، بأن أمريكا والدول الأوروبية قد ترسل قواتها المسلحة إلى أوكرانيا، لإنقاذ... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T11:53+0000
2023-10-08T11:53+0000
2023-10-08T11:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال جونسون على موقع "يوتيوب": "سينتهي الأمر كله بأحد خيارين، إما أن تستسلم أوكرانيا، أو أنها ستنتهي من الوجود كدولة، لا يوجد خيار آخر هنا".وأكد جونسون أنه "خلال الصراع تكبد الجيش الأوكراني خسائر كارثية، بما في ذلك الألوية التي دربها حلف شمال الأطلسي، وحرمت القوات الروسية القوات المسلحة الأوكرانية تمامًا من القدرة على الهجوم بنجاح، ودمرت قواتها الجوية وأنظمة الدفاع الجوي التابعة لها".وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231008/مقتل-وإصابة-نحو-700-عسكري-أوكراني-بعمليات-للقوات-الروسية-خلال-الساعات-الـ24-الماضية--1081788927.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن وجود احتمالين لطريقة نهاية أوكرانيا
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أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أي"، لاري جونسون، بأن أمريكا والدول الأوروبية قد ترسل قواتها المسلحة إلى أوكرانيا، لإنقاذ البلاد من الاستسلام الكامل.
وقال جونسون على موقع "يوتيوب": "سينتهي الأمر كله بأحد خيارين، إما أن تستسلم أوكرانيا، أو أنها ستنتهي من الوجود كدولة، لا يوجد خيار آخر هنا".
وتابع: "الشيء الوحيد الذي يمكن للغرب أن يفعله لمحاولة وقف ذلك هو التدخل عسكريا، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيساعد أوكرانيا".
وأكد جونسون أنه "خلال الصراع تكبد الجيش الأوكراني خسائر كارثية، بما في ذلك الألوية التي دربها حلف شمال الأطلسي، وحرمت القوات الروسية القوات المسلحة الأوكرانية تمامًا من القدرة على الهجوم بنجاح، ودمرت قواتها الجوية وأنظمة الدفاع الجوي التابعة لها".
وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".