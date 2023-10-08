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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231008/مقتل-وإصابة-نحو-700-عسكري-أوكراني-بعمليات-للقوات-الروسية-خلال-الساعات-الـ24-الماضية--1081788927.html
مقتل وإصابة نحو 700 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية
مقتل وإصابة نحو 700 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حيّدت نحو 700 عسكري أوكراني، خلال الـ24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T11:07+0000
2023-10-08T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور كوبيانسك، تم صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية، واستهداف تجمعات للقوات الأوكرانية، ومقتل نحو 170 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة، ومدرعتين، و3 شاحنات صغيرة، وقطع مدفعية".وتابع البيان: "على محور دونيتسك، تم صد هجومين للعدو وإحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية، ومقتل نحو 165 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مدرعتين، و3 شاحنات، ومركز توجيه طائرات مسيرة، ومستودع ذخيرة، ومحطة رادار مضاد للبطاريات".وأوضح البيان أنه على محور جنوبي دونيتسك، تم صد هجومين للقوات الأوكرانية، واستهداف تجمعات للقوات الأوكرانية، وإحباط أنشطة 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، ومقتل وإصابة أكثر من 185 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مدرعتين، و4 مركبات، ومدفع، ومركز توجيه طائرات مسيرة.وأكد البيان أنه على محور زابوروجيه، تم استهداف تجمعات للقوات الأوكرانية، ومقتل نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين، ومدفع.وأشار البيان إلى أنه تم اعتراض 3 صواريخ تكتيكية أوكرانية من طراز "توتشكا- أو"، وصاروخين "إس-200" معدلين إلى نسخة هجومية، بالإضافة إلى تدمير 25 طائرة مسيرة في مناطق متفرقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231008/القوات-الروسية-تدمر-مركز-تحكم-وآخر-لمراقبة-الطائرات-دون-طيار--عاجل-1081785653.html
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مقتل وإصابة نحو 700 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

11:07 GMT 08.10.2023 (تم التحديث: 11:29 GMT 08.10.2023)
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية جمهورية دونيتسك تضرب مواقع القوات الأوكرانية
مدفعية جمهورية دونيتسك تضرب مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حيّدت نحو 700 عسكري أوكراني، خلال الـ24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور كوبيانسك، تم صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية، واستهداف تجمعات للقوات الأوكرانية، ومقتل نحو 170 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة، ومدرعتين، و3 شاحنات صغيرة، وقطع مدفعية".

وأضاف البيان: "على محور كراسني ليمان، تم صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية، واستهداف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 65 عسكريًا أوكرانيًا ومدرعتين ومدفع".

وتابع البيان: "على محور دونيتسك، تم صد هجومين للعدو وإحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية، ومقتل نحو 165 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مدرعتين، و3 شاحنات، ومركز توجيه طائرات مسيرة، ومستودع ذخيرة، ومحطة رادار مضاد للبطاريات".
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مركزي تحكم ومراقبة للطائرات المسيرة تابعين للقوات الأوكرانية
10:29 GMT
وأوضح البيان أنه على محور جنوبي دونيتسك، تم صد هجومين للقوات الأوكرانية، واستهداف تجمعات للقوات الأوكرانية، وإحباط أنشطة 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، ومقتل وإصابة أكثر من 185 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مدرعتين، و4 مركبات، ومدفع، ومركز توجيه طائرات مسيرة.
وأكد البيان أنه على محور زابوروجيه، تم استهداف تجمعات للقوات الأوكرانية، ومقتل نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين، ومدفع.

وأضاف البيان أنه على محور خيرسون، حيدت القوات الروسية أكثر من 40 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين، ومدفع ومستودع ذخيرة.

وأشار البيان إلى أنه تم اعتراض 3 صواريخ تكتيكية أوكرانية من طراز "توتشكا- أو"، وصاروخين "إس-200" معدلين إلى نسخة هجومية، بالإضافة إلى تدمير 25 طائرة مسيرة في مناطق متفرقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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