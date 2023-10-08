https://sputnikarabic.ae/20231008/مقتل-وإصابة-نحو-700-عسكري-أوكراني-بعمليات-للقوات-الروسية-خلال-الساعات-الـ24-الماضية--1081788927.html

مقتل وإصابة نحو 700 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

مقتل وإصابة نحو 700 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حيّدت نحو 700 عسكري أوكراني، خلال الـ24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية... 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T11:07+0000

2023-10-08T11:07+0000

2023-10-08T11:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور كوبيانسك، تم صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية، واستهداف تجمعات للقوات الأوكرانية، ومقتل نحو 170 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة، ومدرعتين، و3 شاحنات صغيرة، وقطع مدفعية".وتابع البيان: "على محور دونيتسك، تم صد هجومين للعدو وإحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية، ومقتل نحو 165 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مدرعتين، و3 شاحنات، ومركز توجيه طائرات مسيرة، ومستودع ذخيرة، ومحطة رادار مضاد للبطاريات".وأوضح البيان أنه على محور جنوبي دونيتسك، تم صد هجومين للقوات الأوكرانية، واستهداف تجمعات للقوات الأوكرانية، وإحباط أنشطة 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، ومقتل وإصابة أكثر من 185 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مدرعتين، و4 مركبات، ومدفع، ومركز توجيه طائرات مسيرة.وأكد البيان أنه على محور زابوروجيه، تم استهداف تجمعات للقوات الأوكرانية، ومقتل نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين، ومدفع.وأشار البيان إلى أنه تم اعتراض 3 صواريخ تكتيكية أوكرانية من طراز "توتشكا- أو"، وصاروخين "إس-200" معدلين إلى نسخة هجومية، بالإضافة إلى تدمير 25 طائرة مسيرة في مناطق متفرقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20231008/القوات-الروسية-تدمر-مركز-تحكم-وآخر-لمراقبة-الطائرات-دون-طيار--عاجل-1081785653.html

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