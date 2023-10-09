https://sputnikarabic.ae/20231009/إسرائيل-تطلب-من-أمريكا-تزويدها-بصواريخ-القبة-الحديدية-1081808543.html
إسرائيل تطلب من أمريكا تزويدها بصواريخ "القبة الحديدية"
إسرائيل تطلب من أمريكا تزويدها بصواريخ "القبة الحديدية"
أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر، بأن السلطات الإسرائيلية طلبت من الولايات المتحدة، تجديد ترسانتها من الصواريخ الاعتراضية لنظام "القبة الحديدية" للدفاع... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
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وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر: "قدم المسؤولون الإسرائيليون عدة طلبات محددة إلى واشنطن... بما في ذلك تجديد صواريخ "القبة الحديدية" الاعتراضية، والقنابل ذات القطر الصغير، وذخيرة المدافع الرشاشة".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تدرس الطلبات الإسرائيلية للحصول على مساعدة عسكرية للعملية في قطاع غزة، بحسب قوله.وأعلن البيت الأبيض، أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجّه بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل.وجاء في البيان أن "الرئيس أمر بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل، في مواجهة هذا الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي تشنه "حماس"، وفق البيان.وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
https://sputnikarabic.ae/20231008/مستشار-الأمن-القومي-الإسرائيلي-السابق-ينادي-بإعادة-احتلال-غزة-1081786051.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم
إسرائيل تطلب من أمريكا تزويدها بصواريخ "القبة الحديدية"
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أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر، بأن السلطات الإسرائيلية طلبت من الولايات المتحدة، تجديد ترسانتها من الصواريخ الاعتراضية لنظام "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي وذخائر أخرى.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر: "قدم المسؤولون الإسرائيليون عدة طلبات محددة إلى واشنطن... بما في ذلك تجديد صواريخ "القبة الحديدية" الاعتراضية، والقنابل ذات القطر الصغير، وذخيرة المدافع الرشاشة".
وتابعت صحيفة "واشنطن بوست": "وطالبت إسرائيل بزيادة التعاون في تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالنشاط العسكري المحتمل في جنوب لبنان".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تدرس الطلبات الإسرائيلية للحصول على مساعدة عسكرية للعملية في قطاع غزة، بحسب قوله.
وأعلن البيت الأبيض، أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجّه بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل.
وجاء في البيان أن "الرئيس أمر بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل، في مواجهة هذا الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي تشنه "حماس"، وفق البيان.
وصباح يوم السبت الماضي، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة، إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.
وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".