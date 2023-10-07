https://sputnikarabic.ae/20231007/تحت-الهجوم-إسرائيل-تقول-إنها-تمر-بـوقت-عصيب-وتتهم-حماس-بارتكاب-خطأ-جسيم-1081741737.html

"تحت الهجوم"... إسرائيل تقول إنها تمر بـ"وقت عصيب" وتتهم "حماس" بارتكاب خطأ جسيم

"تحت الهجوم"... إسرائيل تقول إنها تمر بـ"وقت عصيب" وتتهم "حماس" بارتكاب خطأ جسيم

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم... 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T07:24+0000

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2023-10-07T07:24+0000

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ودعا هرتسوغ، عبر حسابه على "إكس"، "الجميع إلى الانصياع لتعليمات الجيش وإظهار الضمانة والهدوء المتبادلين".من جهتها، قالت الخارجية الإسرائيلية، إن "إسرائيل تحت الهجوم وتتعرض لعملية تسلل إرهابية تقوم بها حماس"، مؤكدة أن إسرائيل ستفعل كل شيء لحماية مواطنيها.بدوره، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن حركة "حماس" ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وبدأت حربا ضد إسرائيل"، متوعدا برد قوي.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين"، مؤكدة سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، "بدء مهاجمة أهداف لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة"، وذلك ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الحركة ضد إسرائيل.وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب، ففي الساعة الأخيرة، بدأ إطلاق كثيف للصواريخ من غزة على الأراضي الإسرائيلية، وتغلغل الإرهابيون داخل الأراضي الإسرائيلية في عدد من المواقع المختلفة".في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي وافق على "تجنيد واسع" لقوات الاحتياط، مشيرة إلى إعلان حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة.

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