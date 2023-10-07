"تحت الهجوم"... إسرائيل تقول إنها تمر بـ"وقت عصيب" وتتهم "حماس" بارتكاب خطأ جسيم
© Sputnik . Ajwad Jradat"سرايا القدس" تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".
ودعا هرتسوغ، عبر حسابه على "إكس"، "الجميع إلى الانصياع لتعليمات الجيش وإظهار الضمانة والهدوء المتبادلين".
מדינת ישראל בשעה קשה. אני מחזק את צה״ל, מפקדיו ולוחמיו וכל כוחות הבטחון וההצלה ומבקש לשלוח מילות עידוד וחיזוק לכל תושבי ישראל הנמצאים תחת מתקפה. אני קורא לכולם להישמע להנחיות פיקוד העורף, לגלות ערבות הדדית וקור רוח. יכול נוכל לכל מבקשי רעתנו!— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 7, 2023
من جهتها، قالت الخارجية الإسرائيلية، إن "إسرائيل تحت الهجوم وتتعرض لعملية تسلل إرهابية تقوم بها حماس"، مؤكدة أن إسرائيل ستفعل كل شيء لحماية مواطنيها.
🚨ISRAEL UNDER ATTACK: On Shabbat & the holiday of Simchat Torah - non-stop rocket sirens are sounding across Israel, including Jerusalem. Israel is under terrorist infiltration carried out by the Hamas terrorist organization. We will do everything to protect ourselves. pic.twitter.com/YUtl5BFqvF— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 7, 2023
بدوره، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن حركة "حماس" ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وبدأت حربا ضد إسرائيل"، متوعدا برد قوي.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين"، مؤكدة سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، "بدء مهاجمة أهداف لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة"، وذلك ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الحركة ضد إسرائيل.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب، ففي الساعة الأخيرة، بدأ إطلاق كثيف للصواريخ من غزة على الأراضي الإسرائيلية، وتغلغل الإرهابيون داخل الأراضي الإسرائيلية في عدد من المواقع المختلفة".
في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي وافق على "تجنيد واسع" لقوات الاحتياط، مشيرة إلى إعلان حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة.