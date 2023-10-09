https://sputnikarabic.ae/20231009/الشيكل-يتراجع-لأدنى-مستوياته-منذ-7-سنوات-بسبب-طوفان-الأقصى-وإسرائيل-تبيع-30-مليار-دولار-لإنقاذه-1081815654.html
الشيكل يتراجع لأدنى مستوياته منذ 7 سنوات بسبب "طوفان الأقصى" وإسرائيل تبيع 30 مليار دولار لإنقاذه
الشيكل يتراجع لأدنى مستوياته منذ 7 سنوات بسبب "طوفان الأقصى" وإسرائيل تبيع 30 مليار دولار لإنقاذه
شهد سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في تعاملات، صباح اليوم الاثنين، تراجعا إلى أدنى مستوياته، منذ عام 2016، مقابل الدولار الأمريكي، نتيجة تأثره بأحداث عملية "طوفان... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T09:04+0000
2023-10-09T09:04+0000
2023-10-09T09:06+0000
طوفان الأقصى
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103791/93/1037919348_0:266:5520:3371_1920x0_80_0_0_a95cef15d8aed17d9eb0598f972b3dbd.jpg
وبلغ سعر صرف العملة المحلية الإسرائيلية 3.93 شيكلات لكل دولار واحد، فيما كسر مستوى 3.95 شيكلات في التعاملات الآسيوية المبكرة.وفي المقابل، أعلن بنك إسرائيل المركزي، عن بيعه قرابة 30 مليار دولار للأسواق، من أجل الحفاظ على سعر صرف الشيكل من التقلبات الناجمة عن الحرب ضد "حماس".وقال البنك، في بيان رسمي له، إنه "سيعمل في السوق، خلال الفترة المقبلة، من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل، وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار حسن سير عمل الأسواق"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف أنه "سيوفر سيولة إضافية تصل إلى 15 مليار دولار في السوق أيضا".يأتي تراجع الشيكل الإسرائيلي، بعد يوم، من هبوط بورصة تل أبيب بنسبة 8.04% في أولى جلسات الأسبوع في إسرائيل، أمس الأحد، وسط تأثر قطاعات التأمين والاستثمار والإنشاءات والبنوك.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ أن شنت حركة "حماس" هجومها الواسع النطاق على إسرائيل، الذي بدأ صباح السبت الماضي.وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عن شن هجمات صاروخية استهدفت مطار "بن غوريون الدولي" في تل أبيب ومدينة عسقلان جنوبي إسرائيل.ووفقا لبيان صادر عن "كتائب القسام"، تم إطلاق عدد من الصواريخ على مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، ردا على الجرائم المستمرة وقصف منازل المدنيين.كما أفادت "كتائب القسام" بأنها أطلقت أيضا 100 صاروخ باتجاه عسقلان، ولأشارت تقارير إلى أن صاروخا أصاب مبنى سكنيا في عسقلان. في الوقت ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في وسط إسرائيل، بحسب قوله.في السياق ذاته، أكدت "القسام"، "مواصلة معركة "طوفان الأقصى" بكل عنفوان وتقدير في كل محاور القتال"، بحسب قولها. وصرّح المتحدث العسكري باسم الكتائب، أبو عبيدة، في كلمة له، أن "الحركة نجحت في أسر عدد كبير من القوات الإسرائيلية واقتيادهم إلى قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "المجاهدين تمكنوا من الوصول إلى منطقة مفكاعيم، وخاضوا اشتباكات ضارية أدت إلى قتل وإصابة عدد كبير من قوات العدو".
https://sputnikarabic.ae/20231009/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103791/93/1037919348_336:0:5184:3636_1920x0_80_0_0_8a3792588425ec39267a012ce92bfd8f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, اقتصاد
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, اقتصاد
الشيكل يتراجع لأدنى مستوياته منذ 7 سنوات بسبب "طوفان الأقصى" وإسرائيل تبيع 30 مليار دولار لإنقاذه
09:04 GMT 09.10.2023 (تم التحديث: 09:06 GMT 09.10.2023) تابعنا عبر
شهد سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في تعاملات، صباح اليوم الاثنين، تراجعا إلى أدنى مستوياته، منذ عام 2016، مقابل الدولار الأمريكي، نتيجة تأثره بأحداث عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" الفلسطينية ضد إسرائيل، يوم السبت الماضي.
وبلغ سعر صرف العملة المحلية الإسرائيلية 3.93 شيكلات لكل دولار واحد، فيما كسر مستوى 3.95 شيكلات في التعاملات الآسيوية المبكرة.
وفي المقابل، أعلن بنك إسرائيل المركزي، عن بيعه قرابة 30 مليار دولار للأسواق، من أجل الحفاظ على سعر صرف الشيكل من التقلبات الناجمة عن الحرب ضد "حماس".
وقال البنك، في بيان رسمي له، إنه "سيعمل في السوق، خلال الفترة المقبلة، من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل، وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار حسن سير عمل الأسواق"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف أنه "سيوفر سيولة إضافية تصل إلى 15 مليار دولار في السوق أيضا".
يأتي تراجع الشيكل الإسرائيلي، بعد يوم، من هبوط بورصة تل أبيب بنسبة 8.04% في أولى جلسات الأسبوع في إسرائيل، أمس الأحد، وسط تأثر قطاعات التأمين والاستثمار والإنشاءات والبنوك.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 700 إسرائيلي
منذ أن شنت حركة "حماس" هجومها الواسع النطاق على إسرائيل، الذي بدأ صباح السبت الماضي.
وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام
"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عن شن هجمات صاروخية استهدفت مطار "بن غوريون الدولي" في تل أبيب ومدينة عسقلان جنوبي إسرائيل.
ووفقا لبيان صادر عن "كتائب القسام"، تم إطلاق عدد من الصواريخ على مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، ردا على الجرائم المستمرة وقصف منازل المدنيين.
كما أفادت "كتائب القسام" بأنها أطلقت أيضا 100 صاروخ باتجاه عسقلان، ولأشارت تقارير إلى أن صاروخا أصاب مبنى سكنيا في عسقلان. في الوقت ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في وسط إسرائيل، بحسب قوله.
في السياق ذاته، أكدت "القسام"، "مواصلة معركة "طوفان الأقصى" بكل عنفوان وتقدير في كل محاور القتال"، بحسب قولها. وصرّح المتحدث العسكري باسم الكتائب، أبو عبيدة، في كلمة له، أن "الحركة نجحت في أسر عدد كبير من القوات الإسرائيلية
واقتيادهم إلى قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "المجاهدين تمكنوا من الوصول إلى منطقة مفكاعيم، وخاضوا اشتباكات ضارية أدت إلى قتل وإصابة عدد كبير من قوات العدو".