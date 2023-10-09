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https://sputnikarabic.ae/20231009/روسيا-والإمارات-تؤكدان-ضرورة-وقف-الأعمال-القتالية-بين-حماس-وإسرائيل-1081840214.html
روسيا والإمارات تؤكدان ضرورة وقف الأعمال القتالية بين "حماس" وإسرائيل
روسيا والإمارات تؤكدان ضرورة وقف الأعمال القتالية بين "حماس" وإسرائيل
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ونظيره الإماراتي، عبد الله بن زيد آل نهيان، أكدا خلال اتصال هاتفي ضرورة الوقف الفوري للأعمال... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T19:02+0000
2023-10-09T19:02+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "جرت محادثة هاتفية بين وزيرالخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زيد آل نهيان".وأضاف البيان: "تم التأكيد على مهمة كسر الجمود في عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس قرارات الأمم المتحدة، وإحياء دور "اللجنة الرباعية" للوسطاء الدوليين المكونة من الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".وأوضح البيان أن الوزيرين ناقشا القضايا الراهنة المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتفاعل في صيغة "بريكس" في إطار رئاسة روسيا للجمعية عام 2024 ومراعاة انضمام الإمارات إليها كعضو كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231009/الخارجية-الروسية-توصي-المواطنين-الروس-بعدم-السفر-إلى-فلسطين-وإسرائيل-1081839275.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا والإمارات تؤكدان ضرورة وقف الأعمال القتالية بين "حماس" وإسرائيل

19:02 GMT 09.10.2023
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ونظيره الإماراتي، عبد الله بن زيد آل نهيان، أكدا خلال اتصال هاتفي ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية بين حماس وإسرائيل.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "جرت محادثة هاتفية بين وزيرالخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زيد آل نهيان".

وتابع البيان: "شدد الوزيران على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية بين حماس وإسرائيل وأي أعمال عنف في المنطقة، وإطلاق سراح الرهائن المدنيين، وعدم جواز شن هجمات ضد المدنيين من الجانبين".

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
الخارجية الروسية توصي المواطنين الروس بعدم السفر إلى فلسطين وإسرائيل
18:04 GMT
وأضاف البيان: "تم التأكيد على مهمة كسر الجمود في عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس قرارات الأمم المتحدة، وإحياء دور "اللجنة الرباعية" للوسطاء الدوليين المكونة من الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وأوضح البيان أن الوزيرين ناقشا القضايا الراهنة المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتفاعل في صيغة "بريكس" في إطار رئاسة روسيا للجمعية عام 2024 ومراعاة انضمام الإمارات إليها كعضو كامل.
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