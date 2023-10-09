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https://sputnikarabic.ae/20231009/مستشار-لدى-البنتاغون-موسكو-لن-تسمح-لواشنطن-بتحويل-دولة-مجاورة-لنقطة-انطلاق-ضد-روسيا-1081842259.html
مستشار لدى البنتاغون: موسكو لن تسمح لواشنطن بتحويل دولة مجاورة لنقطة انطلاق ضد روسيا
مستشار لدى البنتاغون: موسكو لن تسمح لواشنطن بتحويل دولة مجاورة لنقطة انطلاق ضد روسيا
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن أي دولة قد تتشكل مستقبلا على أراضي غربي أوكرانيا يجب أن تكون محايدة تجاه روسيا. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T20:43+0000
2023-10-09T20:43+0000
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وقال الخبير العسكري على قناة "Godfrey Bloom Official" على "يوتيوب": "مهما كانت الدولة التي تنشأ في الجزء الغربي من أوكرانيا، يجب أن تكون محايدة".وأكد ماكغريغور أن الدولة الجديدة المحتملة في غرب أوكرانيا يجب ألا تسعى أيضًا إلى الانضمام إلى أي تحالف عسكري تحت رعاية الولايات المتحدة.في وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن "أوكرانيا ستتم دعوتها إلى الحلف بقرار إجماعي من جميع الأعضاء وبشرط استيفاء جميع الشروط، لكنه لم يذكر أي إطار زمني لمثل هذه الدعوة المحتملة، وأكد أن إجراءات الانضمام لا تنص على إطار زمني.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يعمل على استدراج كييف إلى "الناتو"، موضحةً أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتذكر أن توجه كييف نحو الحلف هو أحد أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231009/مستشار-لدى-البنتاغون-أوكرانيا-تنهار-ويمكن-وصفها-بـالدولة-الفاشلة-1081835439.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

مستشار لدى البنتاغون: موسكو لن تسمح لواشنطن بتحويل دولة مجاورة لنقطة انطلاق ضد روسيا

20:43 GMT 09.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بنشر المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بنشر المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن أي دولة قد تتشكل مستقبلا على أراضي غربي أوكرانيا يجب أن تكون محايدة تجاه روسيا.
وقال الخبير العسكري على قناة "Godfrey Bloom Official" على "يوتيوب": "مهما كانت الدولة التي تنشأ في الجزء الغربي من أوكرانيا، يجب أن تكون محايدة".

وأشار ماكغريغور إلى أن موسكو لن تسمح أبدًا لواشنطن بتحويل دولة مجاورة إلى نقطة انطلاق للهجوم على روسيا.

وأكد ماكغريغور أن الدولة الجديدة المحتملة في غرب أوكرانيا يجب ألا تسعى أيضًا إلى الانضمام إلى أي تحالف عسكري تحت رعاية الولايات المتحدة.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
مستشار لدى البنتاغون: أوكرانيا تنهار ويمكن وصفها بـ"الدولة الفاشلة"
15:43 GMT
في وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن "أوكرانيا ستتم دعوتها إلى الحلف بقرار إجماعي من جميع الأعضاء وبشرط استيفاء جميع الشروط، لكنه لم يذكر أي إطار زمني لمثل هذه الدعوة المحتملة، وأكد أن إجراءات الانضمام لا تنص على إطار زمني.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يعمل على استدراج كييف إلى "الناتو"، موضحةً أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتذكر أن توجه كييف نحو الحلف هو أحد أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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