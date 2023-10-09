https://sputnikarabic.ae/20231009/مستشار-لدى-البنتاغون-موسكو-لن-تسمح-لواشنطن-بتحويل-دولة-مجاورة-لنقطة-انطلاق-ضد-روسيا-1081842259.html
مستشار لدى البنتاغون: موسكو لن تسمح لواشنطن بتحويل دولة مجاورة لنقطة انطلاق ضد روسيا
مستشار لدى البنتاغون: موسكو لن تسمح لواشنطن بتحويل دولة مجاورة لنقطة انطلاق ضد روسيا
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن أي دولة قد تتشكل مستقبلا على أراضي غربي أوكرانيا يجب أن تكون محايدة تجاه روسيا. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T20:43+0000
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2023-10-09T20:43+0000
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وقال الخبير العسكري على قناة "Godfrey Bloom Official" على "يوتيوب": "مهما كانت الدولة التي تنشأ في الجزء الغربي من أوكرانيا، يجب أن تكون محايدة".وأكد ماكغريغور أن الدولة الجديدة المحتملة في غرب أوكرانيا يجب ألا تسعى أيضًا إلى الانضمام إلى أي تحالف عسكري تحت رعاية الولايات المتحدة.في وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن "أوكرانيا ستتم دعوتها إلى الحلف بقرار إجماعي من جميع الأعضاء وبشرط استيفاء جميع الشروط، لكنه لم يذكر أي إطار زمني لمثل هذه الدعوة المحتملة، وأكد أن إجراءات الانضمام لا تنص على إطار زمني.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يعمل على استدراج كييف إلى "الناتو"، موضحةً أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتذكر أن توجه كييف نحو الحلف هو أحد أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231009/مستشار-لدى-البنتاغون-أوكرانيا-تنهار-ويمكن-وصفها-بـالدولة-الفاشلة-1081835439.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
مستشار لدى البنتاغون: موسكو لن تسمح لواشنطن بتحويل دولة مجاورة لنقطة انطلاق ضد روسيا
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صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن أي دولة قد تتشكل مستقبلا على أراضي غربي أوكرانيا يجب أن تكون محايدة تجاه روسيا.
وقال الخبير العسكري على قناة "Godfrey Bloom Official" على "يوتيوب": "مهما كانت الدولة التي تنشأ في الجزء الغربي من أوكرانيا، يجب أن تكون محايدة".
وأشار ماكغريغور إلى أن موسكو لن تسمح أبدًا لواشنطن بتحويل دولة مجاورة إلى نقطة انطلاق للهجوم على روسيا.
وأكد ماكغريغور أن الدولة الجديدة المحتملة في غرب أوكرانيا يجب ألا تسعى أيضًا إلى الانضمام إلى أي تحالف عسكري تحت رعاية الولايات المتحدة.
في وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن "أوكرانيا ستتم دعوتها إلى الحلف بقرار إجماعي من جميع الأعضاء وبشرط استيفاء جميع الشروط، لكنه لم يذكر أي إطار زمني لمثل هذه الدعوة المحتملة، وأكد أن إجراءات الانضمام لا تنص على إطار زمني.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يعمل على استدراج كييف إلى "الناتو"، موضحةً أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتذكر أن توجه كييف نحو الحلف هو أحد أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.