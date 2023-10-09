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https://sputnikarabic.ae/20231009/مشاهد-توثق-تدمير-دبابات-إسرائيلية-بقذائف-فلسطينية-فيديو-1081836550.html
مشاهد توثق تدمير دبابات إسرائيلية بقذائف فلسطينية... فيديو
مشاهد توثق تدمير دبابات إسرائيلية بقذائف فلسطينية... فيديو
نشر الإعلام العسكري التابع لـ"كتائب القسام" مشاهد لتدمير دبابات تابعة للقوات الإسرائيلية شرق المحافظة الوسطى ضمن معركة "طوفان الأقصى". 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T16:16+0000
2023-10-09T16:16+0000
اسرائيل
العالم
أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى
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وتظهر المشاهد لحظة إسقاط قذيفة من مسيرة تابعة لحركة "حماس" على دبابة عسكرية إسرائيلية وتدميرها، وكيف أن النيران تلتهم الدبابات الإسرائيلية.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات عنيفة على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات، وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231009/كتائب-القسام-تعلن-إطلاق-صواريخ-باتجاه-مدينة-القدس-1081834169.html
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اسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
اسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى

مشاهد توثق تدمير دبابات إسرائيلية بقذائف فلسطينية... فيديو

16:16 GMT 09.10.2023
© Photoسيطرة عناصر من "حماس" على دبابة إسرائيلية وأسر من بداخلها
سيطرة عناصر من حماس على دبابة إسرائيلية وأسر من بداخلها - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© Photo
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نشر الإعلام العسكري التابع لـ"كتائب القسام" مشاهد لتدمير دبابات تابعة للقوات الإسرائيلية شرق المحافظة الوسطى ضمن معركة "طوفان الأقصى".
وتظهر المشاهد لحظة إسقاط قذيفة من مسيرة تابعة لحركة "حماس" على دبابة عسكرية إسرائيلية وتدميرها، وكيف أن النيران تلتهم الدبابات الإسرائيلية.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
"كتائب القسام" تعلن إطلاق صواريخ باتجاه مدينة القدس
14:36 GMT
وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات عنيفة على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات، وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو12:57 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:59 GMT
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