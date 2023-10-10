https://sputnikarabic.ae/20231010/إعلام-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-الانتقال-إلى-هجوم-واسع-النطاق-ضد-قطاع-غزة---عاجل-1081872274.html
إعلام: وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن الانتقال إلى "هجوم واسع النطاق" ضد قطاع غزة
إعلام: وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن الانتقال إلى "هجوم واسع النطاق" ضد قطاع غزة
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بأن الجيش الإسرائيلي يشن هجوما واسع النطاق على قطاع غزة. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T17:58+0000
2023-10-10T17:58+0000
2023-10-10T18:03+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال الوزير، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "لقد رفعت جميع القيود، واستعدنا السيطرة على الأراضي [الإسرائيلية]، ونحن ننتقل إلى هجوم واسع النطاق".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر/ تشرين الأول، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231010/وسائل-إعلام-الولايات-المتحدة-تدرس-إمكانية-إرسال-حاملة-طائرات-ثانية-إلى-سواحل-إسرائيل-عاجل-1081871769.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن الانتقال إلى "هجوم واسع النطاق" ضد قطاع غزة
17:58 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 18:03 GMT 10.10.2023) تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بأن الجيش الإسرائيلي يشن هجوما واسع النطاق على قطاع غزة.
وقال الوزير، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "لقد رفعت جميع القيود، واستعدنا السيطرة على الأراضي [الإسرائيلية]، ونحن ننتقل إلى هجوم واسع النطاق".
وهدد غالانت بأن "حماس" سوف "تندم" على الهجوم وأن غزة "لن تعود أبدًا إلى ما كانت عليه من قبل" ولكنها "ستتغير 180 درجة".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر/ تشرين الأول، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".