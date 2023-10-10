https://sputnikarabic.ae/20231010/الجيش-الإسرائيلي-رصد-إطلاق-قذائف-صاروخية-من-داخل-الأراضي-السورية---عاجل-1081875254.html

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق قذائف صاروخية من داخل الأراضي السورية

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق قذائف صاروخية من داخل الأراضي السورية

أعلن المركز الصحفي للجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق قذائف صاروخية من داخل الأراضي السورية سقط بعضها في مناطق مفتوحة. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T19:47+0000

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وجاء في التقرير: "منذ وقت قصير، تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية". وبحسب الجيش، فإن بعض القذائف عبرت الحدود وسقطت في الجانب الإسرائيلي، في حين من المفترض أن بعضها سقط في مناطق غير مأهولة.وأكد المركز أن الجيش الإسرائيلي رد بقصف مدفعي باتجاه مصدر الإطلاق في سوريا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231010/إعلام-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-الانتقال-إلى-هجوم-واسع-النطاق-ضد-قطاع-غزة---عاجل-1081872274.html

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