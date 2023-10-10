https://sputnikarabic.ae/20231010/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-السيطرة-بالكامل-على-منطقة-غلاف-غزة-1081848151.html
الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة بالكامل على منطقة غلاف غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة بالكامل على منطقة غلاف غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T06:21+0000
2023-10-10T06:21+0000
2023-10-10T06:21+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
اسرائيل
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش قوله "لقد سيطرنا بشكل كامل على السياج الحدودي في قطاع غزة".وأضاف المتحدث: "لا توجد حاليا أي اشتباكات ولم تكن هناك أي تسللات للإرهابيين ليلا"، مضيفا "نعمل حاليا على تطهير المنطقة ولم نعثر على فتحات أنفاق في الأراضي الإسرائيلية".وأكد أن "الجيش شن الليلة الماضية غارات في مختلف أنحاء قطاع غزة، واستهدف أكثر من 200 هدف في خانيونس وحي الرمال".وتابع المتحدث العسكري الإسرائيلي "نقدّر أن هناك المزيد من المسلحين الأفراد الذين يختبئون وسوف نواجههم في الميدان ويشارك في هذه المهمة عشرات الآلاف من المقاتلين".هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس" فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردّت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين بقطاع غزة 687 شخصًا، في حين تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 900 شخص وآلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20231010/إيران-تنتقد-لامبالاة-الغرب-تجاه-الجرائم-الممنهجة-التي-ترتكبها-إسرائيل-ضد-الفلسطينيين-1081847392.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, اسرائيل
العالم العربي, طوفان الأقصى, اسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة بالكامل على منطقة غلاف غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش قوله "لقد سيطرنا بشكل كامل على السياج الحدودي في قطاع غزة".
وأضاف المتحدث: "لا توجد حاليا أي اشتباكات ولم تكن هناك أي تسللات للإرهابيين ليلا"، مضيفا "نعمل حاليا على تطهير المنطقة ولم نعثر على فتحات أنفاق في الأراضي الإسرائيلية".
وأكد أن "الجيش شن الليلة الماضية غارات في مختلف أنحاء قطاع غزة، واستهدف أكثر من 200 هدف في خانيونس وحي الرمال".
ونوه بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي جنّد 300 ألف جندي احتياطي في 48 ساعة، ويقدم الجيش الإسرائيلي المعدات القتالية حسب الأولويات".
وتابع المتحدث العسكري الإسرائيلي "نقدّر أن هناك المزيد من المسلحين الأفراد الذين يختبئون وسوف نواجههم في الميدان ويشارك في هذه المهمة عشرات الآلاف من المقاتلين".
وأردف المتحدث:" قمنا بإخلاء المستوطنات المجاورة للسياج بشكل شبه كامل، وهناك عدد قليل من العائلات التي قررت البقاء في المستوطنات وفي هذه المرحلة لا نجبرهم".
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس" فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردّت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين بقطاع غزة 687 شخصًا، في حين تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 900 شخص
وآلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.