عربي
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق قذائف صاروخية من داخل الأراضي السورية
https://sputnikarabic.ae/20231010/الكرملين-بوتين-وأردوغان-يعربان-عن-قلقهما-حيال-تصاعد-العنف-بين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-1081875339.html
الكرملين: بوتين وأردوغان يعربان عن قلقهما حيال تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين
الكرملين: بوتين وأردوغان يعربان عن قلقهما حيال تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين
أعرب الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، عن قلقهما حيال الموقف المتوتر في الشرق الأوسط على خلفية تصاعد... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T19:53+0000
2023-10-10T19:53+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102748/90/1027489056_0:28:3247:1854_1920x0_80_0_0_76f2ee8d181e531304369992af031a5a.jpg
وجاء في بيان للكرملين: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية، ركزت بالأساس على التدهور الحاد في الموقف بمنطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأعرب الرئيسان عن القلق العميق حيال التصاعد المستمر للعنف والتزايد الكارثي في عدد الضحايا المدنيين".وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار من الجانبين واستئناف عملية التفاوض".وشدد بوتين وأردوغان على أن التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد لأزمة الشرق الأوسط لا يمكن أن يحدث إلا على أساس صيغة حل الدولتين التي يتبناها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20231010/البيت-الأبيض-يكشف-سبب-إرسال-حاملة-طائرات-إلى-الشرق-الأوسط-1081875059.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102748/90/1027489056_434:0:3165:2048_1920x0_80_0_0_4e5d9e4f74c30c7936d33139feec1f6d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

الكرملين: بوتين وأردوغان يعربان عن قلقهما حيال تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين

19:53 GMT 10.10.2023
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء بوتين وأردوغان
لقاء بوتين وأردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعرب الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، عن قلقهما حيال الموقف المتوتر في الشرق الأوسط على خلفية تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وجاء في بيان للكرملين: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية، ركزت بالأساس على التدهور الحاد في الموقف بمنطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأعرب الرئيسان عن القلق العميق حيال التصاعد المستمر للعنف والتزايد الكارثي في عدد الضحايا المدنيين".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته لأحدث حاملة طائرات تحمل اسم جيرالد آر فورد (Gerald R. Ford (CVN 78)) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
البيت الأبيض يكشف سبب إرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط
19:24 GMT
وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار من الجانبين واستئناف عملية التفاوض".
وبحسب البيان، أعرب الرئيسان الروسي والتركي عن استعدادهما المتبادل للمساهمة بشكل فعال في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وشدد بوتين وأردوغان على أن التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد لأزمة الشرق الأوسط لا يمكن أن يحدث إلا على أساس صيغة حل الدولتين التي يتبناها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الرابع لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو19:43 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала