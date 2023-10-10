https://sputnikarabic.ae/20231010/الكرملين-بوتين-وأردوغان-يعربان-عن-قلقهما-حيال-تصاعد-العنف-بين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-1081875339.html
الكرملين: بوتين وأردوغان يعربان عن قلقهما حيال تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين
الكرملين: بوتين وأردوغان يعربان عن قلقهما حيال تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين
أعرب الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، عن قلقهما حيال الموقف المتوتر في الشرق الأوسط على خلفية تصاعد... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T19:53+0000
2023-10-10T19:53+0000
2023-10-10T19:53+0000
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وجاء في بيان للكرملين: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية، ركزت بالأساس على التدهور الحاد في الموقف بمنطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأعرب الرئيسان عن القلق العميق حيال التصاعد المستمر للعنف والتزايد الكارثي في عدد الضحايا المدنيين".وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار من الجانبين واستئناف عملية التفاوض".وشدد بوتين وأردوغان على أن التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد لأزمة الشرق الأوسط لا يمكن أن يحدث إلا على أساس صيغة حل الدولتين التي يتبناها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20231010/البيت-الأبيض-يكشف-سبب-إرسال-حاملة-طائرات-إلى-الشرق-الأوسط-1081875059.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
الكرملين: بوتين وأردوغان يعربان عن قلقهما حيال تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين
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أعرب الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، عن قلقهما حيال الموقف المتوتر في الشرق الأوسط على خلفية تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وجاء في بيان للكرملين: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية، ركزت بالأساس على التدهور الحاد في الموقف بمنطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأعرب الرئيسان عن القلق العميق حيال التصاعد المستمر للعنف والتزايد الكارثي في عدد الضحايا المدنيين".
وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار من الجانبين واستئناف عملية التفاوض".
وبحسب البيان، أعرب الرئيسان الروسي والتركي عن استعدادهما المتبادل للمساهمة بشكل فعال في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وشدد بوتين وأردوغان على أن التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد لأزمة الشرق الأوسط لا يمكن أن يحدث إلا على أساس صيغة حل الدولتين التي يتبناها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية.