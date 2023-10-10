https://sputnikarabic.ae/20231010/البيت-الأبيض-يكشف-سبب-إرسال-حاملة-طائرات-إلى-الشرق-الأوسط-1081875059.html

البيت الأبيض يكشف سبب إرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط

البيت الأبيض يكشف سبب إرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط

أعلن مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، أن حاملة الطائرات الأمريكية التي تم إرسالها إلى الشرق الأوسط يجب أن تمنع أطرافًا ثالثة من توسيع التصعيد... 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T19:24+0000

2023-10-10T19:24+0000

2023-10-10T19:24+0000

العالم

رصد عسكري

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وقال سوليفان للصحفيين: "نحن نرسل حاملة طائرات إلى هناك ليس من أجل حماس، ولكن لإرسال رسالة ردع واضحة إلى دول ثالثة أو جهات غير حكومية قد ترغب في توسيع التصعيد".وفي وقت سابق، قال رئيس البنتاغون لويد أوستن إن الولايات المتحدة، على خلفية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ترسل مجموعة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" الضاربة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وتعزز وحدات الطيران في المنطقة. وبالإضافة إلى حاملة الطائرات نفسها، تضم المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات طراد صواريخ وأربع مدمرات تحمل أسلحة صاروخية موجهة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

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العالم, رصد عسكري