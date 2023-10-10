https://sputnikarabic.ae/20231010/بوريل-بعض-تصرفات-إسرائيل-في-غزة-تتعارض-مع-القانون-الدولي-1081874134.html

بوريل: بعض تصرفات إسرائيل في غزة تتعارض مع القانون الدولي

بوريل: بعض تصرفات إسرائيل في غزة تتعارض مع القانون الدولي

دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى فتح ممرات إنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T18:47+0000

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2023-10-10T18:47+0000

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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في عمان، اليوم الثلاثاء، حيث قال إن عددا من أفعال إسرائيل في غزة تتعارض مع القانون الدولي.وتابع: "معظم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدعمون استمرار التعاون مع السلطة الفلسطينية فضلاً عن استمرار تقديم الدعم المالي".وأعلن القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231010/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي