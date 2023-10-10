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https://sputnikarabic.ae/20231010/حماس-تجري-اتصالات-مع-موسكو-بشأن-الأسرى-الإسرائيليين-الذين-يحملون-الجنسية-الروسية-1081846965.html
"حماس" تجري اتصالات مع موسكو بشأن الأسرى الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الروسية
"حماس" تجري اتصالات مع موسكو بشأن الأسرى الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الروسية
أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، أن الحركة تجري اتصالات مع روسيا بشأن قضية الأسرى الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الروسية. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T04:15+0000
2023-10-10T04:15+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال أبو مرزوق في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية: "هناك العشرات من حاملي الجنسية المزدوجة.. نحن على تواصل مع روسيا بهذا الشأن، فهناك من يحمل الجنسية الروسية".وأضاف أبو مرزوق أن الحركة حققت أهدافها من العملية العسكرية ضد إسرائيل، موضحا أن "حماس" منفتحة حاليا على الحوار.وما زال القتال مستمرا بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي أطلقت يوم السبت عملية "طوفان الأقصى" واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وبالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ شن غارات عنيفة ومكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين في القطاع.وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".
https://sputnikarabic.ae/20231009/بايدن-11-مواطنا-أمريكيا-على-الأقل-من-بين-القتلى-في-إسرائيل-1081842980.html
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حركة حماس, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم
حركة حماس, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم

"حماس" تجري اتصالات مع موسكو بشأن الأسرى الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الروسية

04:15 GMT 10.10.2023
© Sputnik . Alexander Natruskin / الانتقال إلى بنك الصورعضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، خلال "حوار فلسطيني فلسطيني" في موسكو، 13 فبراير/ شباط 2019
عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، خلال حوار فلسطيني فلسطيني في موسكو، 13 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© Sputnik . Alexander Natruskin
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، أن الحركة تجري اتصالات مع روسيا بشأن قضية الأسرى الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال أبو مرزوق في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية: "هناك العشرات من حاملي الجنسية المزدوجة.. نحن على تواصل مع روسيا بهذا الشأن، فهناك من يحمل الجنسية الروسية".
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وأضاف أبو مرزوق أن الحركة حققت أهدافها من العملية العسكرية ضد إسرائيل، موضحا أن "حماس" منفتحة حاليا على الحوار.
وما زال القتال مستمرا بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي أطلقت يوم السبت عملية "طوفان الأقصى" واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وبالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ شن غارات عنيفة ومكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين في القطاع.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".
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