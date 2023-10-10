https://sputnikarabic.ae/20231010/خبيرة-اقتصادية-لـسبوتنيك-هناك-ضغوط-خارجية-لـتعويم-الجنيه-في-مصر-1081872402.html

خبيرة اقتصادية لـ"سبوتنيك": هناك ضغوط خارجية لـ"تعويم الجنيه" في مصر

خبيرة اقتصادية لـ"سبوتنيك": هناك ضغوط خارجية لـ"تعويم الجنيه" في مصر

أكدت حنان رمسيس، الخبيرة في سوق الأوراق المالية بمصر، أنه في ظل التغييرات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة والتصعيد الجاري ما بين إسرائيل و"حماس"، لا توجد أي... 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T18:03+0000

2023-10-10T18:03+0000

2023-10-10T18:03+0000

الأخبار

حصري

مصر

أخبار مصر الآن

سعر الدولار اليوم

صندوق النقد الدولي

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072760271_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_bffedb3b0775ed7407497d6c154045bf.jpg

وأضافت في اتصال مع "سبوتنيك"، أن البنك المركزي المصري منع في الآونة الأخيرة التعامل ببطاقات الخصم المباشر خارج البلاد لتقليل المدفوعات الدولارية لعمل حصر للعملة، وأصبحت الأوضاع أقرب لتحريك جديد في سعر الصرف.وقالت رمسيس إن غالبية المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد والبنك الدوليين يشير أنه ليس أمام مصر سوى تعويم الجنيه مقابل الدولار، كما أن صندوق النقد تحدث كثيرا مع مصر وحذر من عمليات الصرف من الاحتياطي النقدي، علاوة على أن هناك ضغوطا خارجية قوية، ولا تتحدث سوى عن التعويم ولا نعلم لمصلحة من يتم ذلك.وتابعت رمسيس أن الأوضاع الحالية في المنطقة بلا شك ستؤثر على حصيلة مصر الدولارية، حيث ستتأثر السياحة وإيرادات قناة السويس، مشيرة إلى أن الحاجة للتعويم ناتجة عن عدم الإنتاج والتصدير ولو استطعنا التغلب على تلك المشكلات وتم استخدامها لزيادة الحصيلة الدولارية لن تكون هناك حاجة للتعويم.وحذرت رمسيس من أن عملية التعويم القادمة ستكون لها آثار سلبية كبيرة على التضخم والأسعار، خاصة أن هناك فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، الأمر الذي يجعل العملية تجري في دائرة مغلقة، كلما قمت بالتعويم يرتفع السعر الموازي إلى ما لا نهاية.

https://sputnikarabic.ae/20231006/موديز-تخفض-التصنيف-الائتماني-لمصر-مع-نظرة-مستقبلية-مستقرة-1081708894.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, سعر الدولار اليوم, صندوق النقد الدولي, العالم العربي