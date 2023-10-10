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خبيرة اقتصادية لـ"سبوتنيك": هناك ضغوط خارجية لـ"تعويم الجنيه" في مصر
خبيرة اقتصادية لـ"سبوتنيك": هناك ضغوط خارجية لـ"تعويم الجنيه" في مصر
أكدت حنان رمسيس، الخبيرة في سوق الأوراق المالية بمصر، أنه في ظل التغييرات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة والتصعيد الجاري ما بين إسرائيل و"حماس"، لا توجد أي... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T18:03+0000
2023-10-10T18:03+0000
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وأضافت في اتصال مع "سبوتنيك"، أن البنك المركزي المصري منع في الآونة الأخيرة التعامل ببطاقات الخصم المباشر خارج البلاد لتقليل المدفوعات الدولارية لعمل حصر للعملة، وأصبحت الأوضاع أقرب لتحريك جديد في سعر الصرف.وقالت رمسيس إن غالبية المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد والبنك الدوليين يشير أنه ليس أمام مصر سوى تعويم الجنيه مقابل الدولار، كما أن صندوق النقد تحدث كثيرا مع مصر وحذر من عمليات الصرف من الاحتياطي النقدي، علاوة على أن هناك ضغوطا خارجية قوية، ولا تتحدث سوى عن التعويم ولا نعلم لمصلحة من يتم ذلك.وتابعت رمسيس أن الأوضاع الحالية في المنطقة بلا شك ستؤثر على حصيلة مصر الدولارية، حيث ستتأثر السياحة وإيرادات قناة السويس، مشيرة إلى أن الحاجة للتعويم ناتجة عن عدم الإنتاج والتصدير ولو استطعنا التغلب على تلك المشكلات وتم استخدامها لزيادة الحصيلة الدولارية لن تكون هناك حاجة للتعويم.وحذرت رمسيس من أن عملية التعويم القادمة ستكون لها آثار سلبية كبيرة على التضخم والأسعار، خاصة أن هناك فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، الأمر الذي يجعل العملية تجري في دائرة مغلقة، كلما قمت بالتعويم يرتفع السعر الموازي إلى ما لا نهاية.
https://sputnikarabic.ae/20231006/موديز-تخفض-التصنيف-الائتماني-لمصر-مع-نظرة-مستقبلية-مستقرة-1081708894.html
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الأخبار, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, سعر الدولار اليوم, صندوق النقد الدولي, العالم العربي
الأخبار, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, سعر الدولار اليوم, صندوق النقد الدولي, العالم العربي

خبيرة اقتصادية لـ"سبوتنيك": هناك ضغوط خارجية لـ"تعويم الجنيه" في مصر

18:03 GMT 10.10.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالجنيه المصري والدولار
الجنيه المصري والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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حصري
أكدت حنان رمسيس، الخبيرة في سوق الأوراق المالية بمصر، أنه في ظل التغييرات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة والتصعيد الجاري ما بين إسرائيل و"حماس"، لا توجد أي حلول لضبط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأخرى.
وأضافت في اتصال مع "سبوتنيك"، أن البنك المركزي المصري منع في الآونة الأخيرة التعامل ببطاقات الخصم المباشر خارج البلاد لتقليل المدفوعات الدولارية لعمل حصر للعملة، وأصبحت الأوضاع أقرب لتحريك جديد في سعر الصرف.
جسر قصر النيل، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
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وقالت رمسيس إن غالبية المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد والبنك الدوليين يشير أنه ليس أمام مصر سوى تعويم الجنيه مقابل الدولار، كما أن صندوق النقد تحدث كثيرا مع مصر وحذر من عمليات الصرف من الاحتياطي النقدي، علاوة على أن هناك ضغوطا خارجية قوية، ولا تتحدث سوى عن التعويم ولا نعلم لمصلحة من يتم ذلك.
وتابعت رمسيس أن الأوضاع الحالية في المنطقة بلا شك ستؤثر على حصيلة مصر الدولارية، حيث ستتأثر السياحة وإيرادات قناة السويس، مشيرة إلى أن الحاجة للتعويم ناتجة عن عدم الإنتاج والتصدير ولو استطعنا التغلب على تلك المشكلات وتم استخدامها لزيادة الحصيلة الدولارية لن تكون هناك حاجة للتعويم.
وحذرت رمسيس من أن عملية التعويم القادمة ستكون لها آثار سلبية كبيرة على التضخم والأسعار، خاصة أن هناك فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، الأمر الذي يجعل العملية تجري في دائرة مغلقة، كلما قمت بالتعويم يرتفع السعر الموازي إلى ما لا نهاية.
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