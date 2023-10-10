https://sputnikarabic.ae/20231010/علماء-يكتشفون-هيكلا-أثريا-يدل-على-تكنولوجيا-بشرية-قبل-476-ألف-عام-1081863645.html

علماء يكتشفون هيكلا أثريا يدل على "تكنولوجيا بشرية" قبل 476 ألف عام

علماء يكتشفون هيكلا أثريا يدل على "تكنولوجيا بشرية" قبل 476 ألف عام

كشفت الأبحاث الحديثة في شلالات كالامبو أنه منذ ما يقرب من نصف مليون سنة كان أسلاف الإنسان القدماء، منخرطين بالفعل في الأعمال الخشبية المتقدمة. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T13:28+0000

2023-10-10T13:28+0000

2023-10-10T13:28+0000

علوم

آثار

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تشير القطع الأثرية التي تم العثور عليها إلى أن هؤلاء البشر كانوا يقومون ببناء الهياكل والمساكن، في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد من قبل.قام فريق من جامعة ليفربول وجامعة أبيريستويث بالتنقيب عن الخشب المحفوظ في شلالات كالامبو بزامبيا، الذي يعود تاريخه إلى 476000 عام. ومن خلال تحليل علامات قطع الأدوات الحجرية على الخشب، استنتج الفريق أن هؤلاء البشر الأوائل دمجوا القطع الخشبية للقيام بالصناعات المتقدمة.عادةً ما يتآكل الخشب على مر العصور ويختفي، ولكن في شلالات كالامبو، أدى ارتفاع منسوب المياه إلى حماية هذه الهياكل الخشبية القديمة والحفاظ عليها.استخدمت جامعة أبيريستويث تقنيات التأريخ بالتألق، مع التركيز على آخر مرة تعرضت فيها معادن الرمال المحيطة لأشعة الشمس، وتوسع هذه الطريقة حدود تقنيات التأريخ، مما يعطي نظرة ثاقبة للتطور البشري أكثر من أي وقت مضى، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "سايتك ديلي" العلمية.وسلط البروفيسور جيف دولر، الضوء على أهمية ذلك، مشيرًا إلى أنه على الرغم من التنقيب في شلالات كالامبو في الستينيات، إلا أن الافتقار إلى تقنيات التأريخ المتقدمة في ذلك الوقت أدت إلى حجب أهمية الموقع.نظرًا لأهميتها الأثرية، يتم إدراج شلالات كالامبو في قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو ويسعى هذا البحث، كجزء من مشروع "الجذور العميقة للإنسانية" الرائد، إلى فهم تطور التكنولوجيا البشرية خلال العصر الحجري.

https://sputnikarabic.ae/20231010/دراسة-علمية-تؤكد-أثر-بعض-الروائح-على-حاسة-النظر-بشكل-مدهش-1081859346.html

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