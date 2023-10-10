https://sputnikarabic.ae/20231010/لافروف-ونظيره-الإيراني-يدعوان-إلى-وقف-إطلاق-النار-بين-فلسطين-وإسرائيل-1081872614.html
لافروف ونظيره الإيراني يدعوان إلى وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل
لافروف ونظيره الإيراني يدعوان إلى وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تفاقم الصراع... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T18:32+0000
2023-10-10T18:32+0000
2023-10-10T18:32+0000
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وقالت الوزارة: "تبادل وزيرا الخارجية وجهات النظر حول أجندة الشرق الأوسط الحالية مع التركيز على التفاقم القادم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأهمية الإنهاء المبكر للمواجهة المسلحة وحل الوضع على أساس قانوني دولي معروف".وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوزيرين ناقشا أيضًا الوضع الحالي في منطقة القوقاز.ولفتت إلى أن "الطرفين أكد ضرورة الاستئناف الفوري للعمل المشترك في إطار المنتدى الإقليمي التشاوري "3 + 3" لجنوب القوقاز".
https://sputnikarabic.ae/20231010/إعلام-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-الانتقال-إلى-هجوم-واسع-النطاق-ضد-قطاع-غزة---عاجل-1081872274.html
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العالم العربي, العالم
لافروف ونظيره الإيراني يدعوان إلى وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقالت الوزارة: "تبادل وزيرا الخارجية وجهات النظر حول أجندة الشرق الأوسط الحالية مع التركيز على التفاقم القادم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأهمية الإنهاء المبكر للمواجهة المسلحة وحل الوضع على أساس قانوني دولي معروف".
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوزيرين ناقشا أيضًا الوضع الحالي في منطقة القوقاز.
ولفتت إلى أن "الطرفين أكد ضرورة الاستئناف الفوري للعمل المشترك في إطار المنتدى الإقليمي التشاوري "3 + 3" لجنوب القوقاز".