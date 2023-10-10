https://sputnikarabic.ae/20231010/مسؤول-مصري-إسرائيل-تجبر-الفلسطينيين-على-الموت-أو-النزوح-خارج-أراضيهم-1081851365.html
مسؤول مصري: إسرائيل تجبر الفلسطينيين على الموت أو النزوح خارج أراضيهم
مسؤول مصري: إسرائيل تجبر الفلسطينيين على الموت أو النزوح خارج أراضيهم
أفادت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى، اليوم الثلاثاء، بأن "إسرائيل تجبر الفلسطينيين على الاختيار بين الموت تحت القصف أو النزوح خارج أراضيهم". 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T09:33+0000
2023-10-10T09:33+0000
2023-10-10T10:05+0000
اسرائيل
العالم العربي
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081810548_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_daded974b2fa2b13d32e97a908ec48f5.jpg
وجاء التصريحات في أعقاب اقتراح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على سكان قطاع غزة الفارين من غارات إسرائيل الجوية بالتوجه إلى مصر، بحسب قوله.وقال المصدر الأمني المصرية لقناة "القاهرة الإخبارية": "القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها، وهناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها".وأكدّ المصدر أن "الاحتلال الإسرائيلي سعى على مدار الصراع إلى توطين أهالي غزة في سيناء، إلا أن مصر تصدت لهذه المخططات ورفضها الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه".
https://sputnikarabic.ae/20231010/البرلمان-العربي-يعقد-اجتماعا-هاما-الخميس-المقبل-لبحث-تطورات-الأوضاع-في-غزة-1081851036.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081810548_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_56478dcec1ef13867cf452228e8cadd9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى
اسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى
مسؤول مصري: إسرائيل تجبر الفلسطينيين على الموت أو النزوح خارج أراضيهم
09:33 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 10:05 GMT 10.10.2023) تابعنا عبر
أفادت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى، اليوم الثلاثاء، بأن "إسرائيل تجبر الفلسطينيين على الاختيار بين الموت تحت القصف أو النزوح خارج أراضيهم".
وجاء التصريحات في أعقاب اقتراح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على سكان قطاع غزة الفارين من غارات إسرائيل الجوية بالتوجه إلى مصر، بحسب قوله.
وقال المصدر الأمني المصرية لقناة "القاهرة الإخبارية": "القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها، وهناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها
".
وأضاف المصدر: "حكومة الاحتلال تجبر الفلسطينيين على الاختيار بين الموت تحت القصف أو النزوح خارج أراضيهم".
وأكدّ المصدر أن "الاحتلال الإسرائيلي سعى على مدار الصراع إلى توطين أهالي غزة في سيناء، إلا أن مصر تصدت لهذه المخططات ورفضها الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه".