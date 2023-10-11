عربي
https://sputnikarabic.ae/20231011/إسرائيل-تنفي-تقارير-عن-اختراق-مجالها-الجوي-من-لبنان-1081915520.html
إسرائيل تنفي تقارير عن اختراق مجالها الجوي من لبنان
إسرائيل تنفي تقارير عن اختراق مجالها الجوي من لبنان
نفت قوات الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تم تداولها حول تسلل طائرات إلى المجال الجوي لإسرائيل من لبنان. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T18:18+0000
2023-10-11T18:18+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101428/18/1014281873_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_e6a151de8607fcfe23c27ef805a74b16.jpg
وجاء في بيان نشر على قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "في الوقت الحالي، تم دحض تقارير الاختراق المزعوم (للأجواء)".كما نفى الجيش الإسرائيلي أيضًا تقارير عن دعوات للسكان في جميع أنحاء البلاد للبقاء في الملاجئ، قائلاً إن "ذلك حدث بسبب خطأ بشري"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، قالت قوات الدفاع الإسرائيلية إنها تلقت تقريرا عن تسلل إلى المجال الجوي للبلاد من لبنان. وأضاف الجيش أنه يطلب من المدنيين في المناطق التي تدوي فيها صفارات إنذار الغارات الجوية التوجه إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.ويوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231011/الجيش-الإسرائيلي-بلاغ-حول-اختراق-محتمل-للمجال-الجوي-الإسرائيلي-من-جهة-لبنان--1081912766.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101428/18/1014281873_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_bfb1cab54be84c4bc5c61352158c0b11.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تنفي تقارير عن اختراق مجالها الجوي من لبنان

18:18 GMT 11.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalitجنود إسرائيليون على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
جنود إسرائيليون على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبرTelegramNabd
نفت قوات الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تم تداولها حول تسلل طائرات إلى المجال الجوي لإسرائيل من لبنان.
وجاء في بيان نشر على قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "في الوقت الحالي، تم دحض تقارير الاختراق المزعوم (للأجواء)".
كما نفى الجيش الإسرائيلي أيضًا تقارير عن دعوات للسكان في جميع أنحاء البلاد للبقاء في الملاجئ، قائلاً إن "ذلك حدث بسبب خطأ بشري"، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق، قالت قوات الدفاع الإسرائيلية إنها تلقت تقريرا عن تسلل إلى المجال الجوي للبلاد من لبنان. وأضاف الجيش أنه يطلب من المدنيين في المناطق التي تدوي فيها صفارات إنذار الغارات الجوية التوجه إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
الجيش الإسرائيلي: بلاغ حول اختراق محتمل للمجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان
16:14 GMT
ويوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMTОбстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... رقعة التوتر تتوسع... صور وفيديو14:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала