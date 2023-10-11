https://sputnikarabic.ae/20231011/إسرائيل-تنفي-تقارير-عن-اختراق-مجالها-الجوي-من-لبنان-1081915520.html

إسرائيل تنفي تقارير عن اختراق مجالها الجوي من لبنان

إسرائيل تنفي تقارير عن اختراق مجالها الجوي من لبنان

نفت قوات الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تم تداولها حول تسلل طائرات إلى المجال الجوي لإسرائيل من لبنان. 11.10.2023, سبوتنيك عربي

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العالم

أخبار إسرائيل اليوم

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وجاء في بيان نشر على قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "في الوقت الحالي، تم دحض تقارير الاختراق المزعوم (للأجواء)".كما نفى الجيش الإسرائيلي أيضًا تقارير عن دعوات للسكان في جميع أنحاء البلاد للبقاء في الملاجئ، قائلاً إن "ذلك حدث بسبب خطأ بشري"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، قالت قوات الدفاع الإسرائيلية إنها تلقت تقريرا عن تسلل إلى المجال الجوي للبلاد من لبنان. وأضاف الجيش أنه يطلب من المدنيين في المناطق التي تدوي فيها صفارات إنذار الغارات الجوية التوجه إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.ويوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231011/الجيش-الإسرائيلي-بلاغ-حول-اختراق-محتمل-للمجال-الجوي-الإسرائيلي-من-جهة-لبنان--1081912766.html

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