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انعقاد الدورة الـ8 للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني
انعقاد الدورة الـ8 للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني
شارك ألكسندر نوفاك، نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية، ووزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، في اعمال الدورة الثامنة للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T10:00+0000
2023-10-11T10:00+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال نوفاك، إن المملكة العربية السعودية تعتبر شريكا استراتيجيا، وإن العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح، ورحب نوفاك بانضمام المملكة إلى مجموعة "بريكس".وأكد أن الشركات الروسية مستعدة لتبادل الخبرات في المجال العلمي والذكاء الاصطناعي مع الجانب السعودي.وبيّن نوفاك أن عدد الطلاب السعوديين الراغبين بالدراسة في روسيا قد ارتفع في الفترة الأخيرة لثلاث مرات.وبين أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني، هناك اجتماع مماثل في المملكة، مشيرا إلى أن أي اجتماعات مستقبلية غرضها "تحقيق هدف لمصالح وشراكة البلدين هو أمر مرحب به".وقال الوزير السعودي: "نسعى من خلال هذه الاجتماعات لتنمية العلاقات بين البلدين... هذه العلاقة تأخد مجالا حيويا في ظروف استثنائية، نظرا للظروف الحالية، يقوم القطاع الخاص بأمر متميز من الجانبيين".وأعرب الوزير السعودي عن أمله بتحقيق الفوائد للعلاقات بين البلدين والتوسع بنشاطاتها.وفي نهاية الاجتماع، تم توقيع البروتوكول النهائي للاجتماع.
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

انعقاد الدورة الـ8 للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني

10:00 GMT 11.10.2023
© Sputnik . Johnny Eliasانعقاد الدورة الـ8 للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني
انعقاد الدورة الـ8 للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© Sputnik . Johnny Elias
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شارك ألكسندر نوفاك، نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية، ووزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، في اعمال الدورة الثامنة للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
وقال نوفاك، إن المملكة العربية السعودية تعتبر شريكا استراتيجيا، وإن العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح، ورحب نوفاك بانضمام المملكة إلى مجموعة "بريكس".

وتطرق نوفاك إلى مجال التعاون، منوّها إلى أن العديد من الشركات الروسية لديها الرغبة بالمشاركة في بناء المدن الذكية مثل "نيوم".

وأكد أن الشركات الروسية مستعدة لتبادل الخبرات في المجال العلمي والذكاء الاصطناعي مع الجانب السعودي.
© Sputnik . Johnny Eliasانعقاد الدورة الـ8 للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني
انعقاد الدورة الـ8 للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
انعقاد الدورة الـ8 للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني
© Sputnik . Johnny Elias
وبيّن نوفاك أن عدد الطلاب السعوديين الراغبين بالدراسة في روسيا قد ارتفع في الفترة الأخيرة لثلاث مرات.

ومن جهته، قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، إن بلاده تربطها علاقة متميزة مع روسيا، وأن هذه العلاقة أسست لعلاقات متميزة وتتميز بالديمومة والاستمرارية، وأن هذه الاجتماعات في وقت سابق اتصفت بالطابع الرمزي.

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وبين أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني، هناك اجتماع مماثل في المملكة، مشيرا إلى أن أي اجتماعات مستقبلية غرضها "تحقيق هدف لمصالح وشراكة البلدين هو أمر مرحب به".

ونوّه الوزير السعودي إلى وجود نقلة نوعية بين البلدين في قطاع الطاقة "ولولا هذه النقلة لم تتم المحافظة على أسعار الطاقة في الأسواق العالمية".

وقال الوزير السعودي: "نسعى من خلال هذه الاجتماعات لتنمية العلاقات بين البلدين... هذه العلاقة تأخد مجالا حيويا في ظروف استثنائية، نظرا للظروف الحالية، يقوم القطاع الخاص بأمر متميز من الجانبيين".
وأعرب الوزير السعودي عن أمله بتحقيق الفوائد للعلاقات بين البلدين والتوسع بنشاطاتها.

وفي نهاية الاجتماع، تم توقيع البروتوكول النهائي للاجتماع.
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