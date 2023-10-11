https://sputnikarabic.ae/20231011/رئيس-الوزراء-العراقي-يؤكد-على-التعاون-الروسي-العراقي-في-مجال-الطاقة--عاجل-1081906133.html
رئيس الوزراء العراقي يؤكد على التعاون الروسي العراقي في مجال الطاقة- عاجل
رئيس الوزراء العراقي يؤكد على التعاون الروسي العراقي في مجال الطاقة- عاجل
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في فعاليات منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي بدأ اليوم. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T12:39+0000
2023-10-11T12:39+0000
2023-10-11T12:42+0000
روسيا
العراق
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السوداني: "إنتاج التقنيات الروسية في مجال الغاز والنفط والكهرباء ستوفر الرفاهية لنا جميعا".السوداني: "الأنظمة المتعاقبة لم تستثمر الغاز ما أدى إلى ضياع الفرص والتلوث، واستيراد الغاز وبالتالي تضرر الشعب العراقي".السوداني: "منطقتنا الغنية بالموارد الطبيعية بحاجة الى تعاون اقتصادي ونظام اقليمي متعدد يؤسس الى مستقبل جيد".السوداني: "نلفت الانتباه الى ضرورة التوازن بين العرض والطلب منعا لانهيار الاقتصادات العالمية".السوداني: "في أولوية حكومتنا التنويع الاقتصادي من خلال المشاريع المتكاملة للطاقة والبتروكيماويات والمشاريع المتكاملة".
العراق
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العراق
رئيس الوزراء العراقي يؤكد على التعاون الروسي العراقي في مجال الطاقة- عاجل
12:39 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 12:42 GMT 11.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في فعاليات منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي بدأ اليوم.
السوداني: "إنتاج التقنيات الروسية في مجال الغاز والنفط والكهرباء ستوفر الرفاهية لنا جميعا".
السوداني: "الأنظمة المتعاقبة لم تستثمر الغاز ما أدى إلى ضياع الفرص والتلوث، واستيراد الغاز وبالتالي تضرر الشعب العراقي".
السوداني: "منطقتنا الغنية بالموارد الطبيعية بحاجة الى تعاون اقتصادي ونظام اقليمي متعدد يؤسس الى مستقبل جيد".
السوداني: "نلفت الانتباه الى ضرورة التوازن بين العرض والطلب منعا لانهيار الاقتصادات العالمية".
السوداني: "في أولوية حكومتنا التنويع الاقتصادي من خلال المشاريع المتكاملة للطاقة والبتروكيماويات والمشاريع المتكاملة".