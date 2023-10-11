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ستولتنبرغ: تعزيز الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط يردع الدول المعادية
ستولتنبرغ: تعزيز الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط يردع الدول المعادية
يرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن تعزيز الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط ضروري لمنع الدول "المعادية لإسرائيل" من محاولة استغلال الوضع. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T18:56+0000
2023-10-11T18:56+0000
العالم
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وقال ستولتنبرغ، بعد اليوم الأول من اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل، والذي تمت فيه أيضًا مناقشة الجولة التالية من تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: "من المهم جدًا ألا تحاول أي دول أو منظمات معادية لإسرائيل الاستفادة من الوضع الذي نشهده الآن. إننا نشهد زيادة في الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وهو ما يشكل رادعًا في هذا الصراع".وشدد الأمين العام أيضًا على أنه لا يعتقد أن تقديم المساعدة لإسرائيل يمكن أن "يصرف" حلفاء الحلف عن دعم أوكرانيا.وأضاف أن "حلفاء الناتو لديهم قدرات كافية للرد على العديد من التحديات في وقت واحد؛ وليس عليهم اختيار واحد. وهذا ينطبق أيضًا على دعم أوكرانيا وإسرائيل".
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العالم

ستولتنبرغ: تعزيز الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط يردع الدول المعادية

18:56 GMT 11.10.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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يرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن تعزيز الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط ضروري لمنع الدول "المعادية لإسرائيل" من محاولة استغلال الوضع.
وقال ستولتنبرغ، بعد اليوم الأول من اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل، والذي تمت فيه أيضًا مناقشة الجولة التالية من تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: "من المهم جدًا ألا تحاول أي دول أو منظمات معادية لإسرائيل الاستفادة من الوضع الذي نشهده الآن. إننا نشهد زيادة في الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وهو ما يشكل رادعًا في هذا الصراع".
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وشدد الأمين العام أيضًا على أنه لا يعتقد أن تقديم المساعدة لإسرائيل يمكن أن "يصرف" حلفاء الحلف عن دعم أوكرانيا.
وأضاف أن "حلفاء الناتو لديهم قدرات كافية للرد على العديد من التحديات في وقت واحد؛ وليس عليهم اختيار واحد. وهذا ينطبق أيضًا على دعم أوكرانيا وإسرائيل".
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