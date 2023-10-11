https://sputnikarabic.ae/20231011/سفير-روسيا-لدى-الإمارات-الكونغرس-العالمي-للإعلام-يساهم-في-تشكيل-صناعة-الإعلام-العالمية---1081907767.html

سفير روسيا لدى الإمارات: الكونغرس العالمي للإعلام يسهم في تشكيل صناعة الإعلام العالمية

سفير روسيا لدى الإمارات: الكونغرس العالمي للإعلام يسهم في تشكيل صناعة الإعلام العالمية

أكد تيمور زابيروف سفير روسيا لدى الإمارات، أن الكونغرس العالمي للإعلام (GMC) الذي يعقد سنويا في أبوظبي، يعد منتدى دوليا مهما يقدم إسهاما كبيرا وفريدا من نوعه... 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T13:34+0000

2023-10-11T13:34+0000

2023-10-11T13:59+0000

العالم العربي

إعلام

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ونوه زابيروف لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أن روسيا كانت ممثلة في "الكونغرس العالمي للإعلام"، الذي عقد في دورته الأولى العام الماضي، بمؤسسات إعلامية روسية وطنية مؤثرة وكالة أنباء "سبوتنيك" وتلفزيون "آر تي" ووكالة "تاس".وبيّن زابيروف أنه على هامش هذا الحدث، عقدت الإدارات العليا في هذه المؤسسات، عددًا من الاجتماعات المهمة والأنشطة الأخرى.الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلامأدلى السفير الروسي بهذه التصريحات في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات للنسخة الثانية من مؤتمر الإعلام العالمي المقرر عقده في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2023.وسيتضمن الحدث نحو 127 جلسة و27 ورشة عمل وستة مختبرات إعلامية ومجموعة واسعة من وسائل الإعلام. بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من البرامج والمعارض الأخرى التي تركز على أهم القضايا المتعلقة بمستقبل قطاع الإعلام.التعاون الإعلامي الروسي الإماراتيوأشار السفير الروسي إلى وجود تعاون ديناميكي ومثمر بين مؤسسات الإعلام الروسية والإماراتية، بما في ذلك تعاون واعد للغاية مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، "سواء في الأطر الثنائية أو المتعددة الأطراف".ونوه زابيروف إلى أن من أبرز الخطوات على هذا المسار المشاركة المتميزة لوفد "وام" برئاسة مديرها العام محمد جلال الريسي في المؤتمر الدولي تحت عنوان “روسيا – العالم الإسلامي: خطوات عملية في التعاون الإعلامي" الذي انعقد في ديسمبر / كانون الأول الماضي في موسكو.وقال السفير إنه يتطلع إلى المشاركة الفعالة لوكالات الأنباء والشركات الإعلامية الروسية في المؤتمر العالمي القادم هذا العام.مؤتمر لمدة 3 أيام يتضمن أكثر من 30 جلسةوتحت شعار "تشكيل مستقبل صناعة الإعلام"، سيتضمن المؤتمر العالمي للإعلام لهذا العام مؤتمراً يستمر ثلاثة أيام يتضمن أكثر من 30 جلسة يناقش فيها قادة وباحثون إعلاميون بارزون على مستوى العالم القضايا الحيوية ذات الصلة بصناعة الإعلام.وستشمل المواضيع الرئيسية التي سيتم تداولها هذا العام الابتكار والتعليم الإعلامي والصحافة الرياضية والصحافة البيئية ودور الشباب.ولن يقتصر المعرض الذي سيقام إلى جانب المؤتمر على عرض أحدث التقنيات من العلامات التجارية الرائدة وكذلك الشركات الناشئة ذات الصلة بوسائل الإعلام، ولكنه سيوفر أيضًا فرصة لعقد صفقات تجارية بين شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام.

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