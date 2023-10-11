https://sputnikarabic.ae/20231011/سفير-روسيا-لدى-الإمارات-الكونغرس-العالمي-للإعلام-يساهم-في-تشكيل-صناعة-الإعلام-العالمية---1081907767.html
سفير روسيا لدى الإمارات: الكونغرس العالمي للإعلام يسهم في تشكيل صناعة الإعلام العالمية
سفير روسيا لدى الإمارات: الكونغرس العالمي للإعلام يسهم في تشكيل صناعة الإعلام العالمية
أكد تيمور زابيروف سفير روسيا لدى الإمارات، أن الكونغرس العالمي للإعلام (GMC) الذي يعقد سنويا في أبوظبي، يعد منتدى دوليا مهما يقدم إسهاما كبيرا وفريدا من نوعه... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T13:34+0000
2023-10-11T13:34+0000
2023-10-11T13:59+0000
العالم العربي
إعلام
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ونوه زابيروف لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أن روسيا كانت ممثلة في "الكونغرس العالمي للإعلام"، الذي عقد في دورته الأولى العام الماضي، بمؤسسات إعلامية روسية وطنية مؤثرة وكالة أنباء "سبوتنيك" وتلفزيون "آر تي" ووكالة "تاس".وبيّن زابيروف أنه على هامش هذا الحدث، عقدت الإدارات العليا في هذه المؤسسات، عددًا من الاجتماعات المهمة والأنشطة الأخرى.الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلامأدلى السفير الروسي بهذه التصريحات في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات للنسخة الثانية من مؤتمر الإعلام العالمي المقرر عقده في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2023.وسيتضمن الحدث نحو 127 جلسة و27 ورشة عمل وستة مختبرات إعلامية ومجموعة واسعة من وسائل الإعلام. بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من البرامج والمعارض الأخرى التي تركز على أهم القضايا المتعلقة بمستقبل قطاع الإعلام.التعاون الإعلامي الروسي الإماراتيوأشار السفير الروسي إلى وجود تعاون ديناميكي ومثمر بين مؤسسات الإعلام الروسية والإماراتية، بما في ذلك تعاون واعد للغاية مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، "سواء في الأطر الثنائية أو المتعددة الأطراف".ونوه زابيروف إلى أن من أبرز الخطوات على هذا المسار المشاركة المتميزة لوفد "وام" برئاسة مديرها العام محمد جلال الريسي في المؤتمر الدولي تحت عنوان “روسيا – العالم الإسلامي: خطوات عملية في التعاون الإعلامي" الذي انعقد في ديسمبر / كانون الأول الماضي في موسكو.وقال السفير إنه يتطلع إلى المشاركة الفعالة لوكالات الأنباء والشركات الإعلامية الروسية في المؤتمر العالمي القادم هذا العام.مؤتمر لمدة 3 أيام يتضمن أكثر من 30 جلسةوتحت شعار "تشكيل مستقبل صناعة الإعلام"، سيتضمن المؤتمر العالمي للإعلام لهذا العام مؤتمراً يستمر ثلاثة أيام يتضمن أكثر من 30 جلسة يناقش فيها قادة وباحثون إعلاميون بارزون على مستوى العالم القضايا الحيوية ذات الصلة بصناعة الإعلام.وستشمل المواضيع الرئيسية التي سيتم تداولها هذا العام الابتكار والتعليم الإعلامي والصحافة الرياضية والصحافة البيئية ودور الشباب.ولن يقتصر المعرض الذي سيقام إلى جانب المؤتمر على عرض أحدث التقنيات من العلامات التجارية الرائدة وكذلك الشركات الناشئة ذات الصلة بوسائل الإعلام، ولكنه سيوفر أيضًا فرصة لعقد صفقات تجارية بين شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, إعلام
سفير روسيا لدى الإمارات: الكونغرس العالمي للإعلام يسهم في تشكيل صناعة الإعلام العالمية
13:34 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 13:59 GMT 11.10.2023) تابعنا عبر
أكد تيمور زابيروف سفير روسيا لدى الإمارات، أن الكونغرس العالمي للإعلام (GMC) الذي يعقد سنويا في أبوظبي، يعد منتدى دوليا مهما يقدم إسهاما كبيرا وفريدا من نوعه في تشكيل صناعة الإعلام العالمية.
ونوه زابيروف لوكالة أنباء الإمارات (وام)
، إلى أن روسيا كانت ممثلة في "الكونغرس العالمي للإعلام"، الذي عقد في دورته الأولى العام الماضي، بمؤسسات إعلامية روسية وطنية مؤثرة وكالة أنباء "سبوتنيك" وتلفزيون "آر تي" ووكالة "تاس".
وبيّن زابيروف أنه على هامش هذا الحدث، عقدت الإدارات العليا في هذه المؤسسات، عددًا من الاجتماعات المهمة والأنشطة الأخرى.
"أثبت (الكونغرس العالمي للإعلام) مكانته كمنصة مفضلة لوسائل إعلامنا لتعزيز وتنويع علاقاتها المهنية مع الشركاء الرئيسيين من جميع أنحاء العالم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة".
تيمور زابيروف
سفير روسيا لدى الإمارات
الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
أدلى السفير الروسي بهذه التصريحات في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات للنسخة الثانية من مؤتمر الإعلام العالمي المقرر عقده في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2023.
وسيتضمن الحدث نحو 127 جلسة و27 ورشة عمل وستة مختبرات إعلامية ومجموعة واسعة من وسائل الإعلام. بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من البرامج والمعارض الأخرى التي تركز على أهم القضايا المتعلقة بمستقبل قطاع الإعلام.
وتحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تنظم مجموعة "أدنيك" المؤتمر الإعلامي العالمي على مدار ثلاثة أيام بشراكة استراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).
التعاون الإعلامي الروسي الإماراتي
وأشار السفير الروسي إلى وجود تعاون ديناميكي ومثمر بين مؤسسات الإعلام الروسية والإماراتية، بما في ذلك تعاون واعد للغاية مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، "سواء في الأطر الثنائية أو المتعددة الأطراف".
ونوه زابيروف إلى أن من أبرز الخطوات على هذا المسار المشاركة المتميزة لوفد "وام" برئاسة مديرها العام محمد جلال الريسي في المؤتمر الدولي تحت عنوان “روسيا – العالم الإسلامي: خطوات عملية في التعاون الإعلامي" الذي انعقد في ديسمبر / كانون الأول الماضي في موسكو.
"نولي أهمية كبيرة للحفاظ على الاتصالات الثنائية المنتظمة والمفيدة للجانبين في المجال الإعلامي. أنا متأكد من أن مثل هذه الاتصالات ستوفر زخماً إيجابياً إضافياً لمزيد من النمو والإنجازات الجديدة في العديد من المجالات الأخرى للعلاقات الودية والشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة".
تيمور زابيروف
سفير روسيا لدى الإمارات
وقال السفير إنه يتطلع إلى المشاركة الفعالة لوكالات الأنباء والشركات الإعلامية الروسية في المؤتمر العالمي القادم هذا العام.
مؤتمر لمدة 3 أيام يتضمن أكثر من 30 جلسة
وتحت شعار "تشكيل مستقبل صناعة الإعلام"، سيتضمن المؤتمر العالمي للإعلام لهذا العام مؤتمراً يستمر ثلاثة أيام يتضمن أكثر من 30 جلسة يناقش فيها قادة وباحثون إعلاميون بارزون على مستوى العالم القضايا الحيوية ذات الصلة بصناعة الإعلام.
وستشمل المواضيع الرئيسية التي سيتم تداولها هذا العام الابتكار والتعليم الإعلامي والصحافة الرياضية والصحافة البيئية ودور الشباب.
وستكون الجلسات المخصصة للموضوعات الساخنة المعاصرة مثل الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام والواقع المعزز والواقع الافتراضي في تغطية الأحداث الرياضية العالمية وآفاق التحول والصحافة التنموية وضرورة التعاون الوثيق بين صناعة الإعلام ومدارس الإعلام وعمالقة التكنولوجيا بمثابة منصات حيوية لقادة الصناعة من أجل تقديم رؤى وتوقعات مستقبلية.
ولن يقتصر المعرض الذي سيقام إلى جانب المؤتمر على عرض أحدث التقنيات من العلامات التجارية الرائدة وكذلك الشركات الناشئة ذات الصلة بوسائل الإعلام، ولكنه سيوفر أيضًا فرصة لعقد صفقات تجارية بين شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام.