https://sputnikarabic.ae/20231011/سلطنة-عمان-تدعو-لوقف-إطلاق-النار-فورا-وتؤكد-أنه-لا-سلام-دون-حل-لمعاناة-الفلسطينيين-1081892085.html

سلطنة عمان تدعو لوقف إطلاق النار فورا وتؤكد أنه لا سلام دون حل لمعاناة الفلسطينيين

سلطنة عمان تدعو لوقف إطلاق النار فورا وتؤكد أنه لا سلام دون حل لمعاناة الفلسطينيين

دعت سلطنة عمان الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ضبط النفس وإنهاء معاناة الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولي، حتى يمكن تحقيق السلام في المنطقة. 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T08:29+0000

2023-10-11T08:29+0000

2023-10-11T08:29+0000

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جاء ذلك خلال افتتاح وزير خارجية سلطنة عمان الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مسقط، حسبما ذكرت صحيفة "أثير" العمانية.ولفتت الصحيفة إلى قول البوسعيدي إن سلطنة عمان تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا والإفراج عن الأسرى من جميع الأطراف والالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية.وأعلن القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231010/طوفان-الأقصى-ارتفاع-حصيلة-القتلى-الإسرائيليين-إلى-1000-وإصابة-2800-بينهم-عشرات-في-حالة-حرجة-1081874426.html

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