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سلطنة عمان تدعو لوقف إطلاق النار فورا وتؤكد أنه لا سلام دون حل لمعاناة الفلسطينيين
سلطنة عمان تدعو لوقف إطلاق النار فورا وتؤكد أنه لا سلام دون حل لمعاناة الفلسطينيين
دعت سلطنة عمان الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ضبط النفس وإنهاء معاناة الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولي، حتى يمكن تحقيق السلام في المنطقة. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T08:29+0000
2023-10-11T08:29+0000
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جاء ذلك خلال افتتاح وزير خارجية سلطنة عمان الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مسقط، حسبما ذكرت صحيفة "أثير" العمانية.ولفتت الصحيفة إلى قول البوسعيدي إن سلطنة عمان تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا والإفراج عن الأسرى من جميع الأطراف والالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية.وأعلن القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231010/طوفان-الأقصى-ارتفاع-حصيلة-القتلى-الإسرائيليين-إلى-1000-وإصابة-2800-بينهم-عشرات-في-حالة-حرجة-1081874426.html
https://sputnikarabic.ae/20231011/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, سلطنة عمان
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, سلطنة عمان

سلطنة عمان تدعو لوقف إطلاق النار فورا وتؤكد أنه لا سلام دون حل لمعاناة الفلسطينيين

08:29 GMT 11.10.2023
© AFP 2023 / Mahmud Hamsقصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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دعت سلطنة عمان الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ضبط النفس وإنهاء معاناة الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولي، حتى يمكن تحقيق السلام في المنطقة.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير خارجية سلطنة عمان الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مسقط، حسبما ذكرت صحيفة "أثير" العمانية.
الوضع في عسقلان، حدود قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
"طوفان الأقصى".. ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1000 وإصابة 2800 بينهم عشرات في حالة حرجة
أمس, 19:00 GMT
ولفتت الصحيفة إلى قول البوسعيدي إن سلطنة عمان تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا والإفراج عن الأسرى من جميع الأطراف والالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية.
وأعلن القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
تغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... رقعة التوتر تتوسع... صور وفيديو
07:03 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... رقعة التوتر تتوسع... صور وفيديو07:03 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:06 GMT
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