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https://sputnikarabic.ae/20231011/عباس-يلتقي-بوزير-الخارجية-الأمريكي-في-العاصمة-الأردنية-عمان-1081916823.html
عباس يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي في العاصمة الأردنية عمان
عباس يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي في العاصمة الأردنية عمان
يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، في عمان، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حسبما صرح مصدر بالرئاسة الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك". 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T21:42+0000
2023-10-11T21:42+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
أخبار الأردن
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رام الله - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس محمود عباس يلتقي بوزير الخارجية الأميركي في العاصمة الأردنية عمان يوم الجمعة"|.وفي وقت سابق قال بالرئاسة الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيتوجه إلى الأردن، غدًا الخميس، للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من أجل تنسيق المواقف والتواصل مع المجتمع الدولي بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال مساعدات إليه.هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20231011/الرئيس-الفلسطيني-يلتقي-العاهل-الأردني-بعمان-لبحث-سبل-وقف-الهجوم-الإسرائيلي-على-غزة-1081916390.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار الأردن
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار الأردن

عباس يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي في العاصمة الأردنية عمان

21:42 GMT 11.10.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTالرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
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يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، في عمان، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حسبما صرح مصدر بالرئاسة الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك".
رام الله - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس محمود عباس يلتقي بوزير الخارجية الأميركي في العاصمة الأردنية عمان يوم الجمعة"|.
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرحب بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برفقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قبل اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 28 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
الرئيس الفلسطيني يلتقي العاهل الأردني بعمان لبحث سبل وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة
21:16 GMT
وفي وقت سابق قال بالرئاسة الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيتوجه إلى الأردن، غدًا الخميس، للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من أجل تنسيق المواقف والتواصل مع المجتمع الدولي بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال مساعدات إليه.
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".
ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.
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