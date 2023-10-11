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https://sputnikarabic.ae/20231011/وزير-الطاقة-السعودي-يرحب-بعقد-اجتماع-اللجنة-الحكومية-السعودية---الروسية-في-بلاده-1081898352.html
وزير الطاقة السعودي يرحب بعقد اجتماع اللجنة الحكومية "السعودية - الروسية" في بلاده
وزير الطاقة السعودي يرحب بعقد اجتماع اللجنة الحكومية "السعودية - الروسية" في بلاده
أعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، أنه يرحب بعقد الاجتماع المقبل للجنة الحكومية "السعودية - الروسية" في السعودية، خلال شهر نوفمبر/... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T09:43+0000
2023-10-11T09:43+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال ابن سلمان، خلال أعمال اللجنة الحكومية المشتركة "السعودية - الروسية" للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني: "أرحب بعقد اجتماع اللجنة الحكومية "السعودية - الروسية" القادمة في السعودية، خلال نوفمبر (شهر تشرين الثاني)".وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي" بمشاركة عربية وعالمية واسعة.ويناقش المنتدى مجموعة واسعة من القضايا، كالقضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمي، مثل مشاكل حماية المناخ وانتقال الطاقة والتحديات التي تواجه أسواق النفط، وتدريب الكوادر والتحول الرقمي لصناعة الطاقة.وعُقدت الدورة الثامنة للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بمشاركة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، ووزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان.
https://sputnikarabic.ae/20231011/انطلاق-فعاليات-أسبوع-الطاقة-الروسي-منتدى-دولي-متخصص-بالطاقة--عاجل-1081883056.html
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العالم العربي, روسيا, السعودية
العالم العربي, روسيا, السعودية

وزير الطاقة السعودي يرحب بعقد اجتماع اللجنة الحكومية "السعودية - الروسية" في بلاده

09:43 GMT 11.10.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورتوقيع اتفاقية التعاون بين وزارة الطاقة الروسية ووزارة النفط السعودية
توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة الطاقة الروسية ووزارة النفط السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، أنه يرحب بعقد الاجتماع المقبل للجنة الحكومية "السعودية - الروسية" في السعودية، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقال ابن سلمان، خلال أعمال اللجنة الحكومية المشتركة "السعودية - الروسية" للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني: "أرحب بعقد اجتماع اللجنة الحكومية "السعودية - الروسية" القادمة في السعودية، خلال نوفمبر (شهر تشرين الثاني)".

وأكد ابن سلمان على أن: "العلاقات الشخصية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، أسست علاقات متميزة بين البلدين".

انطلاق فعاليات أسبوع الطاقة الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي".. منتدى دولي متخصص بالطاقة... فيديو
07:24 GMT
وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي" بمشاركة عربية وعالمية واسعة.
ويناقش المنتدى مجموعة واسعة من القضايا، كالقضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمي، مثل مشاكل حماية المناخ وانتقال الطاقة والتحديات التي تواجه أسواق النفط، وتدريب الكوادر والتحول الرقمي لصناعة الطاقة.
وعُقدت الدورة الثامنة للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بمشاركة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، ووزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان.
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