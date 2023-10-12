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https://sputnikarabic.ae/20231012/إصابة-اثنين-من-الشرطة-الإسرائيلية-إثر-إطلاق-نار-في-القدس-فيديو-1081954638.html
إصابة اثنين من الشرطة الإسرائيلية إثر إطلاق نار في القدس... فيديو
إصابة اثنين من الشرطة الإسرائيلية إثر إطلاق نار في القدس... فيديو
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، إصابة اثنين من أفراد الشرطة إثر وقوع إطلاق نار على مقر الشرطة قرب باب الساهرة في مدينة القدس. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T17:40+0000
2023-10-12T17:40+0000
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رام الله - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أته تم "إطلاق نار على مقر الشرطة الإسرائيلية قرب باب الساهرة وأنباء عن إصابة مستوطنين اثنين".وبحسب صحيفة "معاريف"، فقد قُتل منفذ عملية إطلاق النار في القدس.وأكد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك" أن "القوات الإسرائيلية أغلقت أبواب البلدة القديمة في القدس عقب الحادث".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزين لدى "حماس".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار

إصابة اثنين من الشرطة الإسرائيلية إثر إطلاق نار في القدس... فيديو

17:40 GMT 12.10.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIقوات الأمن الإسرائيلية بعد عملية إطلاق نار شمال القدس، 27 يناير/ كانون الثاني 2023
قوات الأمن الإسرائيلية بعد عملية إطلاق نار شمال القدس، 27 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، إصابة اثنين من أفراد الشرطة إثر وقوع إطلاق نار على مقر الشرطة قرب باب الساهرة في مدينة القدس.
رام الله - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أته تم "إطلاق نار على مقر الشرطة الإسرائيلية قرب باب الساهرة وأنباء عن إصابة مستوطنين اثنين".
وبحسب صحيفة "معاريف"، فقد قُتل منفذ عملية إطلاق النار في القدس.
وأكد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك" أن "القوات الإسرائيلية أغلقت أبواب البلدة القديمة في القدس عقب الحادث".
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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09:29 GMT
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".
ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزين لدى "حماس".
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