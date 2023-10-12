https://sputnikarabic.ae/20231012/إصابة-صحفي-وكالة-سبوتنيك-في-غارة-بطائرة-مسيرة-أوكرانية-في-بيلغورود-1081935891.html
إصابة صحفي وكالة "سبوتنيك" في غارة بطائرة مسيرة أوكرانية في بيلغورود
إصابة صحفي وكالة "سبوتنيك" في غارة بطائرة مسيرة أوكرانية في بيلغورود
أعلن دميتري كيسليوف، المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، أن صحفي "سبوتنيك" وزوجته أصيبا في غارة بطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T11:42+0000
2023-10-12T11:42+0000
2023-10-12T11:47+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال كيسيلوف: "نتيجة للغارة الأوكرانية بطائرة مسيرة، أصيب موظفنا خيبر آكيفي البالغ من العمر 29 عامًا، والذي يعمل في مكتب التحرير الأفغاني لـ"سبوتنيك"، وزوجته الروسية أوليسيا، بجروح خطيرة وهما في العناية المركزة". وأشار: "نحن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة الأسرة ودعمها وشفائها وتحديد المستقبل. الآن نحن منخرطون بنشاط، ونحن نفكر في ما يمكن القيام به، ونقرر ما إذا كان من الضروري نقل الجرحى إلى موسكو. لسوء الحظ، هذه ليست الخسائر الأولى بالنسبة لنا، في سلكنا الصحفي نتذكر أندريه ستينين، الذي توفي عام 2014، وروستيسلاف جورافليف، مراسلنا العسكري، الذي توفي هذا الصيف ودُفن في يكاتيرينبرغ".
https://sputnikarabic.ae/20231012/وفاة-طفل-إثر-سقوط-حطام-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-1081919773.html
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روسيا
إصابة صحفي وكالة "سبوتنيك" في غارة بطائرة مسيرة أوكرانية في بيلغورود
11:42 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 11:47 GMT 12.10.2023) تابعنا عبر
أعلن دميتري كيسليوف، المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، أن صحفي "سبوتنيك" وزوجته أصيبا في غارة بطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بيلغورود، وقُتلت ابنتهما البالغة من العمر 4 سنوات.
وقال كيسيلوف: "نتيجة للغارة الأوكرانية بطائرة مسيرة، أصيب موظفنا خيبر آكيفي البالغ من العمر 29 عامًا، والذي يعمل في مكتب التحرير الأفغاني لـ"سبوتنيك"، وزوجته الروسية أوليسيا، بجروح خطيرة وهما في العناية المركزة".
وأضاف: "حدثت مأساة كبيرة: فقدت والديها وفقدت الأسرة طفلتها - توفيت ابنتهما أمينة البالغة من العمر 4 سنوات. إن هذا الهجوم الإرهابي على القرى المدنية في روسيا، نفذه نظام كييف بطبيعة الحال بدافع اليأس، ردًا على ما كان يحدث على الجبهات".
وأشار: "نحن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة الأسرة ودعمها وشفائها وتحديد المستقبل. الآن نحن منخرطون بنشاط، ونحن نفكر في ما يمكن القيام به، ونقرر ما إذا كان من الضروري نقل الجرحى إلى موسكو. لسوء الحظ، هذه ليست الخسائر الأولى بالنسبة لنا، في سلكنا الصحفي نتذكر أندريه ستينين، الذي توفي عام 2014، وروستيسلاف جورافليف، مراسلنا العسكري، الذي توفي هذا الصيف ودُفن في يكاتيرينبرغ".