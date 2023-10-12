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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231012/إصابة-صحفي-وكالة-سبوتنيك-في-غارة-بطائرة-مسيرة-أوكرانية-في-بيلغورود-1081935891.html
إصابة صحفي وكالة "سبوتنيك" في غارة بطائرة مسيرة أوكرانية في بيلغورود
إصابة صحفي وكالة "سبوتنيك" في غارة بطائرة مسيرة أوكرانية في بيلغورود
أعلن دميتري كيسليوف، المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، أن صحفي "سبوتنيك" وزوجته أصيبا في غارة بطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T11:42+0000
2023-10-12T11:47+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال كيسيلوف: "نتيجة للغارة الأوكرانية بطائرة مسيرة، أصيب موظفنا خيبر آكيفي البالغ من العمر 29 عامًا، والذي يعمل في مكتب التحرير الأفغاني لـ"سبوتنيك"، وزوجته الروسية أوليسيا، بجروح خطيرة وهما في العناية المركزة". وأشار: "نحن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة الأسرة ودعمها وشفائها وتحديد المستقبل. الآن نحن منخرطون بنشاط، ونحن نفكر في ما يمكن القيام به، ونقرر ما إذا كان من الضروري نقل الجرحى إلى موسكو. لسوء الحظ، هذه ليست الخسائر الأولى بالنسبة لنا، في سلكنا الصحفي نتذكر أندريه ستينين، الذي توفي عام 2014، وروستيسلاف جورافليف، مراسلنا العسكري، الذي توفي هذا الصيف ودُفن في يكاتيرينبرغ".
https://sputnikarabic.ae/20231012/وفاة-طفل-إثر-سقوط-حطام-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-1081919773.html
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روسيا

إصابة صحفي وكالة "سبوتنيك" في غارة بطائرة مسيرة أوكرانية في بيلغورود

11:42 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 11:47 GMT 12.10.2023)
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن دميتري كيسليوف، المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، أن صحفي "سبوتنيك" وزوجته أصيبا في غارة بطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بيلغورود، وقُتلت ابنتهما البالغة من العمر 4 سنوات.
وقال كيسيلوف: "نتيجة للغارة الأوكرانية بطائرة مسيرة، أصيب موظفنا خيبر آكيفي البالغ من العمر 29 عامًا، والذي يعمل في مكتب التحرير الأفغاني لـ"سبوتنيك"، وزوجته الروسية أوليسيا، بجروح خطيرة وهما في العناية المركزة".

وأضاف: "حدثت مأساة كبيرة: فقدت والديها وفقدت الأسرة طفلتها - توفيت ابنتهما أمينة البالغة من العمر 4 سنوات. إن هذا الهجوم الإرهابي على القرى المدنية في روسيا، نفذه نظام كييف بطبيعة الحال بدافع اليأس، ردًا على ما كان يحدث على الجبهات".

تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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03:37 GMT
وأشار: "نحن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة الأسرة ودعمها وشفائها وتحديد المستقبل. الآن نحن منخرطون بنشاط، ونحن نفكر في ما يمكن القيام به، ونقرر ما إذا كان من الضروري نقل الجرحى إلى موسكو. لسوء الحظ، هذه ليست الخسائر الأولى بالنسبة لنا، في سلكنا الصحفي نتذكر أندريه ستينين، الذي توفي عام 2014، وروستيسلاف جورافليف، مراسلنا العسكري، الذي توفي هذا الصيف ودُفن في يكاتيرينبرغ".
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