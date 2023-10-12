https://sputnikarabic.ae/20231012/إعلام-يحدد-سببا-جوهريا-يشل-الهجوم-المضاد-الأوكراني-1081943000.html
إعلام يحدد سببا جوهريا يشل "الهجوم المضاد" الأوكراني
إعلام يحدد سببا جوهريا يشل "الهجوم المضاد" الأوكراني
ذكرت وسائل إعلام أن موقف الجمهوريين الأمريكيين، الذين يمنعون المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، يمكن أن يعيق هجوم القوات المسلحة الأوكرانية. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T13:05+0000
2023-10-12T13:05+0000
2023-10-12T13:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وتقول صحيفة "فايننشال تايمز": "حتى التوقف المؤقت في الدعم يمكن أن يكون له تأثير على استراتيجية وتكتيكات كييف العسكرية في غضون أسابيع قليلة، مما قد يؤدي إلى تقليص الهجوم المضاد".ويعتقد المؤلف أن مثل هذا "الانزلاق" سيمنح الجيش الروسي ميزة سيستفيد منها على الفور.وقال اللواء المتقاعد في الجيش الأسترالي ميك رايان، إن "فاليري زالوجني، القائد العسكري الأعلى في أوكرانيا، يستعد لأسوأ السيناريوهات".
https://sputnikarabic.ae/20231012/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-في-مطاري-ميرغورود-ودنيبر-1081937876.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
إعلام يحدد سببا جوهريا يشل "الهجوم المضاد" الأوكراني
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ذكرت وسائل إعلام أن موقف الجمهوريين الأمريكيين، الذين يمنعون المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، يمكن أن يعيق هجوم القوات المسلحة الأوكرانية.
وتقول صحيفة "فايننشال تايمز": "حتى التوقف المؤقت في الدعم يمكن أن يكون له تأثير على استراتيجية وتكتيكات كييف العسكرية في غضون أسابيع قليلة، مما قد يؤدي إلى تقليص الهجوم المضاد".
ويعتقد المؤلف
أن مثل هذا "الانزلاق" سيمنح الجيش الروسي ميزة سيستفيد منها على الفور.
وقال اللواء المتقاعد في الجيش الأسترالي ميك رايان، إن "فاليري زالوجني، القائد العسكري الأعلى في أوكرانيا، يستعد لأسوأ السيناريوهات".