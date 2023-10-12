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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231012/إعلام-يحدد-سببا-جوهريا-يشل-الهجوم-المضاد-الأوكراني-1081943000.html
إعلام يحدد سببا جوهريا يشل "الهجوم المضاد" الأوكراني
إعلام يحدد سببا جوهريا يشل "الهجوم المضاد" الأوكراني
ذكرت وسائل إعلام أن موقف الجمهوريين الأمريكيين، الذين يمنعون المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، يمكن أن يعيق هجوم القوات المسلحة الأوكرانية. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T13:05+0000
2023-10-12T13:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وتقول صحيفة "فايننشال تايمز": "حتى التوقف المؤقت في الدعم يمكن أن يكون له تأثير على استراتيجية وتكتيكات كييف العسكرية في غضون أسابيع قليلة، مما قد يؤدي إلى تقليص الهجوم المضاد".ويعتقد المؤلف أن مثل هذا "الانزلاق" سيمنح الجيش الروسي ميزة سيستفيد منها على الفور.وقال اللواء المتقاعد في الجيش الأسترالي ميك رايان، إن "فاليري زالوجني، القائد العسكري الأعلى في أوكرانيا، يستعد لأسوأ السيناريوهات".
https://sputnikarabic.ae/20231012/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-في-مطاري-ميرغورود-ودنيبر-1081937876.html
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الأخبار
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

إعلام يحدد سببا جوهريا يشل "الهجوم المضاد" الأوكراني

13:05 GMT 12.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات بدون طيار من طراز "بوميرانغ" الهجومية في منطقة دفاع الجو الجوي الشمالي في اتجاه كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
طائرات بدون طيار من طراز بوميرانغ الهجومية في منطقة دفاع الجو الجوي الشمالي في اتجاه كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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ذكرت وسائل إعلام أن موقف الجمهوريين الأمريكيين، الذين يمنعون المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، يمكن أن يعيق هجوم القوات المسلحة الأوكرانية.
وتقول صحيفة "فايننشال تايمز": "حتى التوقف المؤقت في الدعم يمكن أن يكون له تأثير على استراتيجية وتكتيكات كييف العسكرية في غضون أسابيع قليلة، مما قد يؤدي إلى تقليص الهجوم المضاد".
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تدمر مستودعات ذخيرة في مطاري "ميرغورود" و"دنيبر"
12:25 GMT
ويعتقد المؤلف أن مثل هذا "الانزلاق" سيمنح الجيش الروسي ميزة سيستفيد منها على الفور.
وقال اللواء المتقاعد في الجيش الأسترالي ميك رايان، إن "فاليري زالوجني، القائد العسكري الأعلى في أوكرانيا، يستعد لأسوأ السيناريوهات".
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