https://sputnikarabic.ae/20231012/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-في-مطاري-ميرغورود-ودنيبر-1081937876.html
القوات المسلحة الروسية تدمر مستودعات ذخيرة في مطاري "ميرغورود" و"دنيبر"
القوات المسلحة الروسية تدمر مستودعات ذخيرة في مطاري "ميرغورود" و"دنيبر"
صرّحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأنها قصفت ودمرت خلال الـ24 الساعة الماضية، عدة مستودعات أسلحة وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T12:25+0000
2023-10-12T12:25+0000
2023-10-12T13:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وأضافت الوزارة أنه في "ميرغورود" في منطقة "بولتافا"، "دنيبر" في منطقة "دنيبروبيتروفسك"، تم تدمير مستودعات أسلحة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وفي مدينة "اسماعيل أوديسا"، تم قصف مستودع أسلحة يحتوي على كميات كبيرة من الذخائر الأوكرانية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم أمس الأربعاء، أنه تم إحباط عشر هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231012/القوات-الروسية-تدمر-مكان-تجمع-زوارق-قوات-الإنزال-الأوكرانية-1081935989.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
القوات المسلحة الروسية تدمر مستودعات ذخيرة في مطاري "ميرغورود" و"دنيبر"
12:25 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 13:02 GMT 12.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
صرّحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأنها قصفت ودمرت خلال الـ24 الساعة الماضية، عدة مستودعات أسلحة وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بولتافا ودنيبروبيتروفسك وأوديسا.
وأضافت الوزارة أنه في "ميرغورود" في منطقة "بولتافا"، "دنيبر" في منطقة "دنيبروبيتروفسك"، تم تدمير مستودعات أسلحة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وفي مدينة "اسماعيل أوديسا"، تم قصف مستودع أسلحة يحتوي على كميات كبيرة من الذخائر الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم أمس الأربعاء، أنه تم إحباط عشر هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية
في مناطق عدة من خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.