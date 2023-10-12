https://sputnikarabic.ae/20231012/اكتشاف-فائدة-مهمة-جدا-للعنب-على-صحة-الإنسان-في-أول-دراسة-طبقت-عليه-1081927978.html

اكتشاف فائدة مهمة جدا للعنب على صحة الإنسان في أول دراسة طبقت عليه

اكتشاف فائدة مهمة جدا للعنب على صحة الإنسان في أول دراسة طبقت عليه

أثبت العلماء في دراسة بشرية حديثة، أن تناول العنب لمدة 16 أسبوعًا يؤدى إلى تحسين العلامات الرئيسية لصحة العين لدى كبار السن. 12.10.2023, سبوتنيك عربي

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ونظرت الدراسة في تأثير الاستهلاك المنتظم للعنب على تراكم "الصباغ البقعي" والمؤشرات الحيوية الأخرى لصحة العين، وتعزز هذه الدراسة نتائج الدراسات السابقة، حول أن استهلاك العنب يحمي بنية الشبكية ووظيفتها، إذ أدى استهلاك العنب إلى تحسين تراكم الصباغ البقعي وتقليل المؤشرات الحيوية الضارة.يمكن لمضادات الأكسدة الغذائية أن تقلل من الإجهاد التأكسدي وتمنع تكوين الصباغ البقعي، مع تأثيرات مفيدة محتملة على شبكية العين، مثل تحسين الكثافة البصرية للصباغ البقعي، ويُعتبر العنب مصدر طبيعي لمضادات الأكسدة والبوليفينول الأخرى.في هذه الدراسة الجديدة، أظهر أكلة العنب زيادة كبيرة في كثافة العين الصباغية البقعية، وقدرة مضادات الأكسدة في البلازما.وقالت الباحثة جونغ إيون كيم، البروفيسور المساعد في جامعة كارولينا الشمالية: "دراستنا هي الأولى التي تظهر أن استهلاك العنب يؤثر بشكل مفيد على صحة العين لدى البشر، خاصة مع تزايد شيخوخة السكان. العنب هو فاكهة سهلة ويمكن الوصول إليها، وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يكون له تأثير مفيد بكميات عادية تبلغ كوبًا ونصف فقط يوميًا"، بحسب الدراسة التي نشرت في المجلتين العلميتين "Food & Function"، و"سايتيك ديلي".

https://sputnikarabic.ae/20231012/دراسة-أغذية-محددة-تؤثر-على-الحمل-1081921483.html

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