https://sputnikarabic.ae/20231012/السويد-تصدر-أول-حكم-بحق-حارق-قرآن-1081938509.html
السويد تصدر أول حكم بحق حارق قرآن
السويد تصدر أول حكم بحق حارق قرآن
حكمت محكمة لينشوبينغ السويدية على رجل أشعل النار في القرآن الكريم، وسجله بالفيديو ونشره على الإنترنت؛ وكان هذا هو الحكم الأول في السويد على مثل هذا الإجراء... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T12:28+0000
2023-10-12T12:28+0000
2023-10-12T12:28+0000
العالم
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وقالت المحكمة في بيان صحفي: "الرجل الذي تم فتح قضية جنائية ضده بتهمة التحريض على الكراهية العرقية والدينية لأنه قام، في خريف عام 2020، بتوزيع مقطع فيديو مع الموسيقى، تم فيه، من بين أمور أخرى، حرق القرآن وتركه بالقرب من مسجد، اليوم هو "أدين بارتكاب جريمة".وبحسب قناة "SVT" التلفزيونية السويدية، كانت هذه هي القضية الأولى في البلاد التي اعتبرت فيها المحكمة حرق القرآن بمثابة تحريض على الكراهية العرقية.وبحسب البيان، استخدم في الفيديو موسيقى مرتبطة بهجوم مسجد كرايستشيرش في نيوزيلندا عام 2019، والذي قُتل فيه 51 شخصًا. وظهر في الفيديو "المصحف مقلي باللحم المقدد على الشواية"، وتحته أوراق عليها كتابات مسيئة للمسلمين. تم ترك نسخة تالفة من القرآن ولحم الخنزير المقدد خارج مسجد في لينشوبينغ.كتبت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية أن الرجل تلقى حكمًا مع وقف التنفيذ ويطلب منه "دفع 800 كرونة (نحو 73 دولارًا) لصندوق ضحايا الجريمة".
https://sputnikarabic.ae/20230823/حارق-القرآن-يتعرض-للضرب-والمشهد-يتصدر-التريند-العربي-فيديو---1080355727.html
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العالم
السويد تصدر أول حكم بحق حارق قرآن
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حكمت محكمة لينشوبينغ السويدية على رجل أشعل النار في القرآن الكريم، وسجله بالفيديو ونشره على الإنترنت؛ وكان هذا هو الحكم الأول في السويد على مثل هذا الإجراء بموجب المادة المتعلقة بالتحريض على الكراهية العرقية والدينية؛ وقد تلقى المدان حكمًا مع وقف التنفيذ وغرامة.
وقالت المحكمة في بيان صحفي: "الرجل الذي تم فتح قضية جنائية ضده بتهمة التحريض على الكراهية العرقية والدينية لأنه قام، في خريف عام 2020، بتوزيع مقطع فيديو مع الموسيقى، تم فيه، من بين أمور أخرى، حرق القرآن وتركه بالقرب من مسجد، اليوم هو "أدين بارتكاب جريمة".
وبحسب قناة "SVT" التلفزيونية السويدية، كانت هذه هي القضية الأولى في البلاد التي اعتبرت فيها المحكمة حرق القرآن بمثابة تحريض على الكراهية العرقية.
وبحسب البيان، استخدم في الفيديو موسيقى مرتبطة بهجوم مسجد كرايستشيرش في نيوزيلندا عام 2019، والذي قُتل فيه 51 شخصًا. وظهر في الفيديو "المصحف مقلي باللحم المقدد على الشواية"، وتحته أوراق عليها كتابات مسيئة للمسلمين. تم ترك نسخة تالفة من القرآن ولحم الخنزير المقدد خارج مسجد في لينشوبينغ.
كتبت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية أن الرجل تلقى حكمًا مع وقف التنفيذ ويطلب منه "دفع 800 كرونة (نحو 73 دولارًا) لصندوق ضحايا الجريمة".