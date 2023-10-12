https://sputnikarabic.ae/20231012/القوات-الروسية-تدمر-مكان-تجمع-زوارق-قوات-الإنزال-الأوكرانية-1081935989.html
القوات الروسية تدمر مكان تجمع زوارق قوات الإنزال الأوكرانية
القوات الروسية تدمر مكان تجمع زوارق قوات الإنزال الأوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بقيام القوات الروسية بتدمير أماكن لتجمع زوارق الإنزال التابعة لنظام كييف في نيكولاييف. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T11:43+0000
2023-10-12T11:43+0000
2023-10-12T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية الهزيمة بالقوى البشرية والمعدات العسكرية في 129 منطقة... وتم ضرب مكان تجمع زوارق قوات الإنزال الأوكرانية في منطقة سولونتشاكي، في مقاطعة نيكولاييف".واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ستة قذائف من راجمات هيمارس ودمرت 39 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 39 طائرة مسيرة في مناطق سبورنوي وبيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيلوغوروفكا، ونيركوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفوفيدوريفكا، ورومانوفسكوي، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولاييفكا، ونوفو كاخوفكا في مقاطعة خيرسون”.وصدت وحدات المجموعة "الغرب"، أثناء العمليات النشطة بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة في اتجاه كوبيانسك، سبعة هجمات مضادة لفرقة الدبابات الهجومية الرابعة والألوية الآلية 14 و32 و15. يشار إلى أن القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 14 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 103 هُزمت أيضًا في مناطق مدينة كوبيانسك وقرية بيريستوفو في مقاطعة خاركوف.كما هاجم الجيش الروسي، مجموعات هجومية أوكرانية من اللواءين الميكانيكيين 23 و65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية رابوتينو، وصد هجومين في مقاطعة زابوروجيه، وفقدت كييف ما يصل إلى 30 جنديًا ودبابة وعربتين قتاليتين مدرعتين ومنظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز إم777 ومدفع من طراز دي-20 ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم119.
https://sputnikarabic.ae/20231012/لحظة-تدمير-دبابة-أوكرانية-حاولت-إعاقة-تقدم-القوات-الروسية-فيديو-1081930394.html
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تدمر مكان تجمع زوارق قوات الإنزال الأوكرانية
11:43 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 12.10.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بقيام القوات الروسية بتدمير أماكن لتجمع زوارق الإنزال التابعة لنظام كييف في نيكولاييف.
وقالت الوزارة في بيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية الهزيمة بالقوى البشرية والمعدات العسكرية في 129 منطقة... وتم ضرب مكان تجمع زوارق قوات الإنزال الأوكرانية في منطقة سولونتشاكي، في مقاطعة نيكولاييف".
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ستة قذائف من راجمات هيمارس ودمرت 39 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 39 طائرة مسيرة في مناطق سبورنوي وبيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيلوغوروفكا، ونيركوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفوفيدوريفكا، ورومانوفسكوي، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولاييفكا، ونوفو كاخوفكا في مقاطعة خيرسون”.
وصدت وحدات المجموعة "الغرب"، أثناء العمليات النشطة بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة في اتجاه كوبيانسك، سبعة هجمات مضادة لفرقة الدبابات الهجومية الرابعة والألوية الآلية 14 و32 و15.
يشار إلى أن القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 14 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 103 هُزمت أيضًا في مناطق مدينة كوبيانسك وقرية بيريستوفو في مقاطعة خاركوف.
كما هاجم الجيش الروسي، مجموعات هجومية أوكرانية من اللواءين الميكانيكيين 23 و65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية رابوتينو، وصد هجومين في مقاطعة زابوروجيه، وفقدت كييف ما يصل إلى 30 جنديًا ودبابة وعربتين قتاليتين مدرعتين ومنظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز إم777 ومدفع من طراز دي-20 ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم119.