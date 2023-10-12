https://sputnikarabic.ae/20231012/الناتو-يحذر-إيران-وحزب-الله-من-التدخل-في-الصراع-مع-إسرائيل-1081950172.html

الناتو يحذر إيران و"حزب الله" من التدخل في الصراع مع إسرائيل

الناتو يحذر إيران و"حزب الله" من التدخل في الصراع مع إسرائيل

وجه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، تحذيرا إلى إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك على خلفية قرار... 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T16:04+0000

2023-10-12T16:04+0000

2023-10-12T16:04+0000

الناتو

أخبار حزب الله

إيران

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الدفاع في دول الناتو في بروكسل، اليوم الخميس.وقال ستولتنبرغ: "مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الآن، هناك احتمال أن تحاول الدول أو المنظمات المعادية لإسرائيل استغلال الوضع".وأوضح الأمين العام لحلف "الناتو" أن الولايات المتحدة نشرت قوات إضافية في الشرق الأوسط "لمنع المزيد من التصعيد".ولفت إلى أن عددا من دول الناتو أعلنت عزمها تقديم المساعدة لإسرائيل، ولكن دون الكشف عن تفاصيل.لكنه في نفس الوقت، أكد ستولتنبرغ أن الناتو "ليس طرفا" في هذا الصراع.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائرات إلى المنطقة لردع أطراف ثالثة عن توسيع التصعيد حول إسرائيل، ما يعكس الدعم الأمريكي القوي لإسرائيل.في المقابل، اعتبر "حزب الله" أن "الولايات المتحدة شريك كامل في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وذكر في بيان أن "إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة يهدف رفع معنويات العدو وجنوده المحبطين"، مشددا على أن "هذه الخطوة لن تخيف شعوب أمتنا ولا فصائل المقاومة المستعدة للمواجهة حتى تحقيق النصر النهائي والتحرير الكامل".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزين لدى "حماس".

https://sputnikarabic.ae/20231011/حزب-الله-يعلق-على-قرار-أمريكا-بإرسال-حاملات-الطائرات-إلى-المنطقة-1081911262.html

إيران

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الناتو, أخبار حزب الله, إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار