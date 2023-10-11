https://sputnikarabic.ae/20231011/حزب-الله-يعلق-على-قرار-أمريكا-بإرسال-حاملات-الطائرات-إلى-المنطقة-1081911262.html

"حزب الله" يعلق على قرار أمريكا بإرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة

"حزب الله" يعلق على قرار أمريكا بإرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة

أكد "حزب الله" أن المواقف السياسية والإجراءات الميدانية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لا سيما تصريحات الرئيس جو بايدن الداعمة لإسرائيل لم تمثل مفاجأة له. 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T15:27+0000

2023-10-11T15:27+0000

2023-10-11T15:27+0000

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بيروت - سبوتنيك. وقال الحزب، في بيان مساء اليوم الأربعاء، إن هذه الإجراءات "تمثل الجوهر الحقيقي للسياسة الأمريكية الكاملة في دعمها المتواصل للعدوان والإرهاب منذ نشأة الكيان الإسرائيلي المحتل".وشدد على أن "هذه الخطوة لن تخيف شعوب أمتنا ولا فصائل المقاومة المستعدة للمواجهة حتى تحقيق النصر النهائي والتحرير الكامل".كما اعتبر "حزب الله" أن "الولايات المتحدة شريك كامل في العدوان الإسرائيلي، محملا إياها كامل المسؤولية "عن القتل والإجرام والحصار وتدمير المنازل والبيوت والمجازر المروعة بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائرات إلى المنطقة لردع أطرافا ثالثة عن توسيع التصعيد حول إسرائيل، ما يعكس الدعم الأمريكي القوي لإسرائيل.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب أحدث حصيلة صادرة عن الصحة الفلسطينية، 1078 و5314 مصابا، في حين تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، فيما تبذل مساع إقليمية ودولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.

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أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار قطاع غزة