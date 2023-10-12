https://sputnikarabic.ae/20231012/بعد-استئنافها-محطات-العلاقات-بين-إيران-والسودان-1081923344.html
بعد استئنافها... محطات العلاقات بين إيران والسودان
بعد استئنافها... محطات العلاقات بين إيران والسودان
أعلنت الحكومة السودانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، منهيةً بذلك قطيعة دبلوماسية بين البلدين استمرت نحو 7 سنوات، كانت الدولتان قبلها على علاقة سياسية... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T07:02+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, أخبار إيران, инфографика
انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, أخبار إيران, инфографика
بعد استئنافها... محطات العلاقات بين إيران والسودان
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أعلنت الحكومة السودانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، منهيةً بذلك قطيعة دبلوماسية بين البلدين استمرت نحو 7 سنوات، كانت الدولتان قبلها على علاقة سياسية كبيرة.