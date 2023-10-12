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https://sputnikarabic.ae/20231012/بعد-استئنافها-محطات-العلاقات-بين-إيران-والسودان-1081923344.html
بعد استئنافها... محطات العلاقات بين إيران والسودان
بعد استئنافها... محطات العلاقات بين إيران والسودان
أعلنت الحكومة السودانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، منهيةً بذلك قطيعة دبلوماسية بين البلدين استمرت نحو 7 سنوات، كانت الدولتان قبلها على علاقة سياسية... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T07:02+0000
2023-10-12T07:02+0000
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انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, أخبار إيران, инфографика
انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, أخبار إيران, инфографика

بعد استئنافها... محطات العلاقات بين إيران والسودان

07:02 GMT 12.10.2023
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أعلنت الحكومة السودانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، منهيةً بذلك قطيعة دبلوماسية بين البلدين استمرت نحو 7 سنوات، كانت الدولتان قبلها على علاقة سياسية كبيرة.
بعد استئنافها... محطات العلاقات بين إيران والسودان - سبوتنيك عربي
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