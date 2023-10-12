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روسيا تعيد تفعيل مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر وتدعمه بـ9.5 مليار روبل
روسيا تعيد تفعيل مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر وتدعمه بـ9.5 مليار روبل
صرّحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الخميس، أن الحكومة الروسية ستستمر في دعم المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وكان القرار الحكومي بإلغائه، يوم أمس... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T12:08+0000
2023-10-12T12:10+0000
روسيا
اقتصاد
مصر
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وأوضحت الوزارة أنه سيتم تخصيص مبلغ وقدره 9.5 مليار روبل لدعم مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر حتى عام 2026.ونشر الموقع الرسمي للمعلومات القانونية التابع للحكومة الروسية، يوم الأربعاء، مرسوما يقضي بإلغاء مرسوم دعم إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر.وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بعد اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في سوتشي عام 2014. وفي شهر أغسطس/آب من عام 2017، بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة.ويوفر مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية إنشاء فروع شركات السيارات والبيتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة الروسية في مصر، حيث تعتبر المنطقة قاعدة انطلاق توسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20231011/بوتين-بناء-محطة-الطاقة-النووية-الروسية-في-مصر-يتم-قبل-الموعد-المحدد-عاجل-1081905480.html
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روسيا, اقتصاد, مصر
روسيا, اقتصاد, مصر

روسيا تعيد تفعيل مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر وتدعمه بـ9.5 مليار روبل

12:08 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 12:10 GMT 12.10.2023)
© AFP 2023ناقلة غاز طبيعي مسال تمر عبر قناة السويس بالقرب من ميناء الإسماعيلية المصري
ناقلة غاز طبيعي مسال تمر عبر قناة السويس بالقرب من ميناء الإسماعيلية المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© AFP 2023
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صرّحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الخميس، أن الحكومة الروسية ستستمر في دعم المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وكان القرار الحكومي بإلغائه، يوم أمس الأربعاء، يعتبر إجراء ذو طبيعة تقنية.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تخصيص مبلغ وقدره 9.5 مليار روبل لدعم مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر حتى عام 2026.
ونشر الموقع الرسمي للمعلومات القانونية التابع للحكومة الروسية، يوم الأربعاء، مرسوما يقضي بإلغاء مرسوم دعم إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر.

إن تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية يسير اليوم كما هو مخطط له، وبالتالي فإن البروتوكول الذي تم توقيعه من قبل وزير الصناعة الروسي دينيس مانتوروف، ووزير الصناعة المصري أحمد سمير يخضع لإجراءات التصديق في البرلمان المصري.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
بوتين: بناء محطة الطاقة النووية في مصر يتم قبل الموعد المحدد
أمس, 12:07 GMT
وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بعد اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في سوتشي عام 2014. وفي شهر أغسطس/آب من عام 2017، بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة.
ويوفر مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية إنشاء فروع شركات السيارات والبيتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة الروسية في مصر، حيث تعتبر المنطقة قاعدة انطلاق توسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
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