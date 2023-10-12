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"سبوتنيك" توقع اتفاقية تعاون مع وكالة الأنباء السعودية
"سبوتنيك" توقع اتفاقية تعاون مع وكالة الأنباء السعودية
وقّعت وكالة "سبوتنيك" على برنامج تنفيذي للتعاون مع وكالة الأنباء السعودية (واس)، ووقّع الوثيقة النائب الأول لرئيس تحرير وكالة "سبوتنيك" سيرغي كوتشيتكوف ومدير... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T17:00+0000
2023-10-12T17:00+0000
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واتفق الطرفان على تطوير التعاون المهني الثنائي في مجال المعلومات، وزيادة تبادل الأخبار، والعمل على مشاريع مشتركة جديدة.وأشاد رئيس "واس" الدكتور فهد بن حسن القران بالعلاقة بين الوكالتين. وأكد أن مثل هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس المكانة الرائدة التي تتمتع بها وكالة الأنباء السعودية ووكالة سبوتنيك بين وسائل الإعلام في المنطقة والعالم، كما نوّه بالرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز التعاون انطلاقاً من علاقات الصداقة بين البلدين.وقال سيرغي كوتشيتكوف: "لقد نجحنا في تنفيذ مشاريع عملية مع وكالة الأنباء السعودية في عدد من المجالات لفترة طويلة. أنا سعيد لأنه اليوم، مع التوقيع على برنامج التعاون، اتخذنا خطوة مهمة أخرى تجاه بعضنا بعضا، وآمل أن يصل تفاعلنا إلى مستوى جديد".
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روسيا, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

"سبوتنيك" توقع اتفاقية تعاون مع وكالة الأنباء السعودية

17:00 GMT 12.10.2023
© Sputnik . Evgenia Tolstoguzova"سبوتنيك" توقع اتفاقية مع وكالة الأنباء السعودية
سبوتنيك توقع اتفاقية مع وكالة الأنباء السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© Sputnik . Evgenia Tolstoguzova
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وقّعت وكالة "سبوتنيك" على برنامج تنفيذي للتعاون مع وكالة الأنباء السعودية (واس)، ووقّع الوثيقة النائب الأول لرئيس تحرير وكالة "سبوتنيك" سيرغي كوتشيتكوف ومدير إدارة التعاون الدولي المستشار القانوني في "واس" سعيد إبراهيم الشهري، وذلك بحضور نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود.
واتفق الطرفان على تطوير التعاون المهني الثنائي في مجال المعلومات، وزيادة تبادل الأخبار، والعمل على مشاريع مشتركة جديدة.
وأشاد رئيس "واس" الدكتور فهد بن حسن القران بالعلاقة بين الوكالتين. وأكد أن مثل هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس المكانة الرائدة التي تتمتع بها وكالة الأنباء السعودية ووكالة سبوتنيك بين وسائل الإعلام في المنطقة والعالم، كما نوّه بالرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز التعاون انطلاقاً من علاقات الصداقة بين البلدين.
وقال سيرغي كوتشيتكوف: "لقد نجحنا في تنفيذ مشاريع عملية مع وكالة الأنباء السعودية في عدد من المجالات لفترة طويلة. أنا سعيد لأنه اليوم، مع التوقيع على برنامج التعاون، اتخذنا خطوة مهمة أخرى تجاه بعضنا بعضا، وآمل أن يصل تفاعلنا إلى مستوى جديد".
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