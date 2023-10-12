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https://sputnikarabic.ae/20231012/فرنسا-تهدد-المتظاهرين-الداعمين-لفلسطين-بالحبس-لمدة-6-أشهر-والترحيل-فيديو-1081957632.html
فرنسا تهدد المتظاهرين الداعمين لفلسطين بالحبس لمدة 6 أشهر والترحيل... فيديو
فرنسا تهدد المتظاهرين الداعمين لفلسطين بالحبس لمدة 6 أشهر والترحيل... فيديو
أعلنت فرنسا حظر أي مظاهرات أو أي شكل من أشكال الدعم لفلسطين، معتبرة أن هذه الأفعال التي يتوقع أن تحدث جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة هي "شكل من أشكال... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T19:39+0000
2023-10-12T19:39+0000
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ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن السلطات الفرنسية أن "المظاهرات في الشارع العام الداعمة لفلسطين محظورة، ويعاقب عليها بالسجن لمدة 6 أشهر، وغرامة قدرها 7500 يورو".ووجهت وزارة العدل الفرنسية مذكرة وزارية إلى المحاكم الفرنسية تقول فيها إن "البيانات التي تدعو إلى الحكم إيجابيا في حق جريمة توصف بأنها إرهابية (التظاهر لصالح الفلسطينيين)، تشكل دعما للإرهاب".ووفقا للمذكرة ذاتها، فإن "حركة حماس مصنفة بحسب الاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية".وأشارت المذكرة إلى أن "هذه السلوكيات (المظاهرات الداعمة لفلسطين) تسيء إلى أسس الجمهورية الفرنسية، وتستدعي إجراءات حازمة وقوية".وفي السياق، أرسل وزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانين، برقية إلى الشرطة الفرنسية، وقال: "يجب حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".وأضاف دارمانين في برقيته أن "أي تنظيم لمثل هذه الاحتجاجات سيؤدي إلى اعتقال المشاركين فيها".ودعا وزير الداخلية الفرنسي الشرطة لحماية كافة المواقع التي يزورها الفرنسيون الذين يعتنقون الديانة اليهودية مثل المعابد والمدارس.وكانت مشاهد مصورة قد انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، تظهر تعرض المتظاهرين في فرنسا الداعمين لفلسطين، للقمع والضرب والملاحقة من قبل الشرطة الفرنسية.
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أخبار فرنسا , أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

فرنسا تهدد المتظاهرين الداعمين لفلسطين بالحبس لمدة 6 أشهر والترحيل... فيديو

19:39 GMT 12.10.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالشرطة الفرنسية أمام برج إيفل
الشرطة الفرنسية أمام برج إيفل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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أعلنت فرنسا حظر أي مظاهرات أو أي شكل من أشكال الدعم لفلسطين، معتبرة أن هذه الأفعال التي يتوقع أن تحدث جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة هي "شكل من أشكال دعم الإرهاب".
ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن السلطات الفرنسية أن "المظاهرات في الشارع العام الداعمة لفلسطين محظورة، ويعاقب عليها بالسجن لمدة 6 أشهر، وغرامة قدرها 7500 يورو".
ووجهت وزارة العدل الفرنسية مذكرة وزارية إلى المحاكم الفرنسية تقول فيها إن "البيانات التي تدعو إلى الحكم إيجابيا في حق جريمة توصف بأنها إرهابية (التظاهر لصالح الفلسطينيين)، تشكل دعما للإرهاب".
ووفقا للمذكرة ذاتها، فإن "حركة حماس مصنفة بحسب الاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية".
وأشارت المذكرة إلى أن "هذه السلوكيات (المظاهرات الداعمة لفلسطين) تسيء إلى أسس الجمهورية الفرنسية، وتستدعي إجراءات حازمة وقوية".
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
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18:22 GMT
وفي السياق، أرسل وزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانين، برقية إلى الشرطة الفرنسية، وقال: "يجب حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".
وأضاف دارمانين في برقيته أن "أي تنظيم لمثل هذه الاحتجاجات سيؤدي إلى اعتقال المشاركين فيها".
ودعا وزير الداخلية الفرنسي الشرطة لحماية كافة المواقع التي يزورها الفرنسيون الذين يعتنقون الديانة اليهودية مثل المعابد والمدارس.

وشدد دارمانين على أن أي أجنبي يرتكب فعلا معاديا للسامية على الأراضي الفرنسية سيتم "ترحيله على الفور".

وكانت مشاهد مصورة قد انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، تظهر تعرض المتظاهرين في فرنسا الداعمين لفلسطين، للقمع والضرب والملاحقة من قبل الشرطة الفرنسية.
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