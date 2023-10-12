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https://sputnikarabic.ae/20231012/كييف-تلقي-باللوم-على-الغرب-في-فشل-هجوم-القوات-الأوكرانية-1081957850.html
كييف تلقي باللوم على الغرب في فشل هجوم القوات الأوكرانية
كييف تلقي باللوم على الغرب في فشل هجوم القوات الأوكرانية
ألقى مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، باللوم على الغرب في إخفاقات الجيش الأوكراني بسبب تأخره في الإمدادات بالأسلحة، مما تسبب بما تسميه... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T19:49+0000
2023-10-12T19:49+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، اليوم الخميس، إن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية "لا يتراجع، ولكنه متأخر عن الجدول الزمني".وأوضح بودولياك، في مقابلة مع القناة 24 الأوكرانية، كيف سعت كييف في الخريف الماضي للحصول على أسلحة من الدول الغربية، ووصف المفاوضات مع الغرب "بالنشطة".وقال: "لقد تطور الأمر ببطء، وتم إعداد الخدمات اللوجستية، وكان هناك الكثير من الموافقات، وبالإضافة إلى ذلك، تأخروا عن جدول التسليم".وبحسب قوله: "اتفقنا على استلامها خلال ثلاثة أسابيع، لكننا استلمناها خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر".وأضاف: "لقد تأخروا عن الجدول الزمني لمدة 6-9 أشهر".ومع ذلك، فهو لم يوضح لماذا قررت كييف، في ظل هذا "التأخر عن الجدول الزمني"، شن ما أطلقت عليه بـ"الهجوم المضاد"، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين المعبأين.
https://sputnikarabic.ae/20231012/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-في-مطاري-ميرغورود-ودنيبر-1081937876.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

كييف تلقي باللوم على الغرب في فشل هجوم القوات الأوكرانية

19:49 GMT 12.10.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورقوات فريق "إسبانيول" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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ألقى مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، باللوم على الغرب في إخفاقات الجيش الأوكراني بسبب تأخره في الإمدادات بالأسلحة، مما تسبب بما تسميه كييف "التأخر عن الجدول الزمني".
وقال رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، اليوم الخميس، إن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية "لا يتراجع، ولكنه متأخر عن الجدول الزمني".
وأوضح بودولياك، في مقابلة مع القناة 24 الأوكرانية، كيف سعت كييف في الخريف الماضي للحصول على أسلحة من الدول الغربية، ووصف المفاوضات مع الغرب "بالنشطة".
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وقال: "لقد تطور الأمر ببطء، وتم إعداد الخدمات اللوجستية، وكان هناك الكثير من الموافقات، وبالإضافة إلى ذلك، تأخروا عن جدول التسليم".
وبحسب قوله: "اتفقنا على استلامها خلال ثلاثة أسابيع، لكننا استلمناها خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر".
وأضاف: "لقد تأخروا عن الجدول الزمني لمدة 6-9 أشهر".
ومع ذلك، فهو لم يوضح لماذا قررت كييف، في ظل هذا "التأخر عن الجدول الزمني"، شن ما أطلقت عليه بـ"الهجوم المضاد"، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين المعبأين.
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